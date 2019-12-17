Мининфраструктуры отменит льготы для аэропорта Борисполь

17 декабря 2019, 13:45

Антимонопольный комитет Украины признал действия антиконкурентными, и такими, что нарушают законодательство.

12 декабря 2019 Антимонопольный комитет Украины в рамках рассмотрения дела по установлению для одного аэропорта вдвое меньшей ставки платы за аэронавигационное обслуживание, чем для всех остальных аэропортов, сделал вывод о признаках нарушения законодательства в части защиты экономической конкуренции.Напомним, что ПРИКАЗ Министерства инфраструктуры Украины №415 от 04.06.2019 года «Об установлении Ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины» принял более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора отрасли - Международного аэропорта «Борисполь».