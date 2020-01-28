7 признаков качественного дивана: выбираем идеальный вариант

28 января 2020, 15:15

Покупка хорошего дивана — это вложение средств на несколько лет, поэтому заказчики обычно долго выбирают подходящую модель.

Мы подобрали несколько характеристик, которые точно стоят внимания покупателей и помогут найти изделие достойного качества.

Хорошим примером сайта, на котором продаются диваны, отвечающие самым строгим требованиям, станет https://amf.com.ua/harkov/ — это каталог производителя, так что покупателей порадует еще и цена.

Этих признаков очень много, но мы выделили семь основных:

- Обивка. Важно, чтобы изделие подходило для условий, в которых его будут использовать. Если в доме есть дети, потребуется хорошо моющаяся ткань. Если у вас живут домашние питомцы — нужна обивка с защитой от зацепок и т. д. Читайте подробное описание к каждой модели — и вы найдете решение, которое нужно вам.

- Ровные швы, другие симметричные детали. Если что-то перекошено или выполнено неаккуратно, то о качестве речь уже не идет.

- Надежная фурнитура. Если диван снабжен ножками или колесиками, уточните, из какого материала они сделаны и какую нагрузку выдерживают. Так, у тяжелых конструкций не должно быть дешевых пластиковых колес — они быстро раскрошатся под давлением и перестанут выполнять свои функции.

- Легкость трансформации. При наличии складного механизма не должно быть сложностей с тем, чтобы сложить или разложить диван. Трудности это вызывает только у маленьких детей и пожилых родственников.

- Функциональность. И снова это признак, который для каждого работает по-своему. Кому-то важно, чтобы диван раскладывался в большую площадку, где поместится вся семья. Другие покупатели хотят совместить диван и столик, чтобы ужинать вечерами в уютной обстановке. Руководствуйтесь своими задачами — и вы не прогадаете.

-Oсобенности основания. Подойдут и дерево, и плитные материалы с добавлением металла. Скорее, все упирается в качество изготовления — а это уже вопрос выбора производителя.

- Гарантия производителя. Этот пункт подытоживает остальные. Если вы приобретаете мебель с хорошей гарантией, то уже вкладываете деньги с выгодой. Даже в тех ситуациях, когда что-то пошло не так, вы быстро решите проблему и не останетесь без мебели.

Нередко к таким спискам добавляют и стильный дизайн, но поскольку это больше касается личного вкуса покупателя, указывать ее не имеет смысла. Всем нравится разное. Единственный совет — если хотите, чтобы изделие выглядело уместным и через годы, покупайте что-то лаконичное, без слишком сложных дизайнерских решений (они точно выйдут из моды через два или три сезона).

Не торопитесь при выборе модели. Часто покупатели остаются недовольны не столько качеством, сколько тем, как изделие вписывается в интерьер, как выполняет основные функции. Чтобы этого не происходило, и существуют электронные каталоги вроде AMF, где есть весь перечень доступной мебели от производителя. Сравните разные модели, изучите комнату, в которой будет стоять конструкция, посоветуйтесь со всеми домочадцами и выясните их предпочтения.