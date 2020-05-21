Будущее персональных данных в Украине за облачными технологиями

21 мая 2020, 9:45

Основой информационных взаимоотношений гражданина и государства в эпоху цифровизации должна быть безопасность, и Украине в этом плане пока нечем похвастаться.

Такое мнение выразили эксперты по цифровой трансформации в эфире YouTube-канала GigaCloud About.

Утечка персональных данных в приложении “Дія” произошла через год после того, как правительство Украины объявило о запуске программы “государство в смартфоне”. В этом нет вины разработчиков приложения, считает Александр Федиенко, депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации. “Утечка персональных данных произошла точно не из приложения “Дія”, — говорит он. — Источники утечки — это, к сожалению, базы данных министерств. Каких именно — должны разбираться правоохранительные органы”.Причину этой утечки нужно искать в плоскости законодательства — таково мнение Владислава Власюка, адвоката, эксперта по юридическим вопросам и сооснователя юридической компании “ePravo”. “Два года назад в ЕС вступил в силу новый протокол защиты персональных данных GDPR, — говорит он. — Теоретически, до конца года его должны были бы принять в Украине, но я думаю, что это маловероятно. Среди всего прочего, он как раз предусматривает усиление ответственности за утечки и другие нарушения обработки персональных данных”.Однако, вопрос безопасности информационных взаимоотношений гражданина и государства невозможно решить только усилением ответственности за нарушения в работе с персональными данными. “Существует сегмент данных, которые должны находиться только в облаках, контролируемых государством, ― говорит Василий Задворный, генеральный директор электронной системы государственных закупок Prozorro. ― Метаданные людей сегодня ― это главные данные во всем мире. Их используют для таргетинга при продаже товаров и услуг или формирования электоральных предпочтений. Я считаю, что такие данные должны храниться исключительно в национальных облаках, на территории нашей страны, а уровень безопасности их хранения должен соответствовать действующему законодательству”.Если оценивать диджитализацию страны не только с точки зрения развития государственных услуг, Украина уже давно активно движется в правильном направлении. Карантин ускорил цифровизацию в Украине, но этот процесс начался задолго до пандемии коронавируса, считает Илья Кабачинский, главный редактор издания AIN.UA. “В Украине, как ни крути, одна из самых продвинутых банковских систем в мире, — говорит он, — Мы привыкли моментально и без лишней бюрократии перебрасывать друг другу деньги. В целом, подобные сервисы развиваются у нас хорошо. Стратегии их развития, наверное, нет, и это минус. Плюс в том, что есть люди, которым интересно что-то менять, внедрять новые услуги. И они это делают”.О YouTube-канале GigaCloud About

Канал создан в сентябре 2019 года облачным провайдером GigaCloud. На канале в доступной форме рассказывается об облачных технологиях, о том, как они влияют на бизнес, проводятся регулярные интервью с экспертами в сфере IT.



Канал GigaCloud About: https://www.youtube.com/channel/UC3nPQUucftMJy6osBMQt6dQ