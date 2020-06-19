Что подарить на День отца

19 июня 2020, 15:45

Наконец-то у мужчин появился ещё один официальный праздник, когда можно расслабиться, ничего не делать и принимать подарки.

Правда, это касается лишь тех представителей сильного пола, кто имеет честь называться папой.

21 июня в Украине отмечается относительно новый государственный праздник – День отца. Поэтому женской половине самое время позаботиться о подарке своим мужьям и папам. А огромнейшую площадку для выбора предоставит интернет-магазин Фокстрот со скидками до 50%. Представляем подборку крутых подарков для любимых пап.

Видеорегистратор

Незаменимый помощник для автовладельцев – и это факт. При любой ситуации на дороге он станет самым беспристрастным свидетелем и зафиксирует всё непредвзято и точно. К примеру, видеорегистратор XIAOMI 70mai Wi-Fi Smart Dash Cam 1S (Midrive D06) с функцией голосового управления и удобным приложением на смартфон. Актуальная цена – 1109 грн.

Минимойка

Возвращаясь к тебе автолюбителей, обязательно стоит рассмотреть в качестве подарка отцу минимойку, например, мобильную и компактную KARCHER K 5 (1.180-633.0). Аппарат идеально подходит для чистки автомобилей, каменных стен, мотоциклов, автомобилей. Акционная цена – 8299 грн.

Набор инструментов

За 756 грн можно купить набор инструментов СТАЛЬ 40017 100 единиц, который включает в себя длинногубцы, плоскогубцы, разводные ключи, вспомогательный инструмент, молоток, гаечные ключи, отвертки. Такой подарок отец точно заценит.

Фитнес-браслет

Полезным и удачным подарком станет XIAOMI Mi Smart Band 4 Black. Имеет такие датчики: гироскоп, шагомер, акселерометр, датчик сердечного ритма. Необходимые функции: отслеживание сна, умный будильник, функция поиска телефона, просчет пройденного расстояния, времени активности. Шок-цена 659 грн (вместо 1299).

Машинка для стрижки

Проверено карантином: без такого девайса большинству мужчин не обойтись. Выбирайте с функцией усы-борода-голова, как в модели BRAUN BeardTrimmer BT3020. При этом разнообразие "стиля" обеспечит 20 уровней стрижки с минимальной длинной 1 мм. Пользоваться в домашних условиях легко и удобно. Цена с праздничной скидкой 300 грн – 699 грн.

Бутербродница

И не просто для приготовления бутербродов, а настоящий прибор для приготовления гамбургеров ARIETE 185. Антипригарное покрытие обеспечивает качественную прожарку мясных ингредиентов и подогрев булочек без масла. Стильный, компактный и удобный обеспечит вкусным завтраком и перекусами в течение дня всего за 869 грн (обычная цена – 1619).

Кроме того, сделав покупку на foxtrot.ua в период действия акции (17-21 июня 2020) на сумму от 3000 грн, есть шанс выиграть одну из 10 электробритв PHILIPS Series 1000 S1232/41.