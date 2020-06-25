Рост AOC и Philips Monitors превзошёл общий рост европейского рынка

25 июня 2020, 10:45

Компания AOC заявляет о своём лидерстве на мировом рынке среди игровых мониторов в первом квартале 2020 года.

Бренд завоевал самую большую долю рынка в мире – 19,5%, опережая своих конкурентов уже второй квартал подряд (IDC Gaming Tracker Q1 2020).



Кроме того, согласно самым последним аналитическим данным Context, рынок мониторов в Европе растёт уже пятый год подряд, начиная с первого квартала 2016 года. В первом квартале 2020 года рынок мониторов вырос на 5% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Бренды AOC и MMD (лицензионный партнёр Philips Monitors), принадлежащие TPV - одному из ведущих мировых производителей мониторов и ЖК-телевизоров, выросли более чем вдвое, увеличив объем продаж на 12,3%. На постоянно растущем и высококонкурентном рынке совокупная доля рынка обеих марок обеспечивает им вхождение в тройку лидеров, начиная с первого квартала 2018 года с общей долей рынка 14,9%.



Благодаря очень успешным и отмеченным наградами игровым мониторам серий G1 и G2, а также новейшим моделям AGON 3 из серии игровых решений премиум-класса AGON, компания AOC вышла на первую позицию на рынке мониторов с высокими частотами обновления (от 100 Гц и выше), завоевав долю рынка в 28,3% и увеличив объём продаж на впечатляющие 40%, по сравнению с первым кварталом 2019 года.



Мониторы большого размера (с диагональю 27 дюймов и выше) также внесли значительный вклад в увеличение доли рынка в первом квартале 2020 года. За первый квартал 2020 года этот сегмент вырос на 22,1% по сравнению с первым кварталом 2019 года. В совокупности AOC и MMD более чем в два раза увеличили продажи таких устройств, достигнув показателя роста в 47,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также были зафиксированы самые высокие показатели продаж в этом сегменте в первом квартале 2020 года. Мониторы Philips (MMD) увеличили свою долю на 21,5%, а AOC – на впечатляющие 89,1%, что сделало бренд самым быстрорастущим в данном сегменте. Вместе бренды заняли первое место в сегменте крупногабаритных мониторов (27”+), увеличив общую долю рынка на 2,8% по сравнение с тем же периодом прошлого года, достигнув показателя в 16,2% этого растущего рынка.



Общий рынок мониторов продолжает расти по нескольким направлениям. Объем продаж моделей с высокими разрешениями (QHD и UHD) во всем мире в первом квартале 2020 года вырос на 40%, по сравнению с первым кварталом 2019 года. Это означает постепенный отказ пользователей от ставшего уже привычным разрешения Full HD. Кроме того, дисплеи UltraWide и SuperWide (с соотношением сторон 21:9, 32:9 и 32:10), такие как 34-дюймовый AOC CU34G2X, 43-дюймовый Philips 439P9H или 49-дюймовый 499P9H, становятся все более популярными, благодаря предоставляемым ими возможностям. Рост продаж этих мониторов по всему миру составил 100% в годовом исчислении. Изогнутые дисплеи также получают все большее распространение – этот рынок вырос на 63% в годовом исчислении. Спрос на мониторы большого размера особенно увеличился в бизнес-среде, где производительность имеет решающее значение. 27-дюймовая диагональ становится новым стандартом. Большие дисплеи, как правило, также оснащаются всеми новейшими технологиями, что способствует удобству их использования и повышению рабочей производительности. В частности, речь идёт о наличии у мониторов док-станций USB-C с портами Gigabit Ethernet, функции MultiView (возможности Picture-In-Picture) и KVM-переключателей.



В игровом секторе сохраняется спрос на высокие частоты обновления. Объем рынка мониторов с частотой 100 Гц и выше вырос на 60%, тогда как объёмы рынка моделей с 144 Гц и выше вырос на 76% в годовом исчислении.



Рост AOC в этот период (увеличение объёма продаж на 13,9% в годовом исчислении), безусловно, связан с широким ассортиментом моделей мониторов для любителей игр, хардкорных и профессиональных киберспортсменов. Эти решения имеют отличные характеристики, включая высокую частоту обновления, малое время отклика и изогнутые панели для полного погружения в игровой процесс. Рост AOC также основан на его конкурентоспособных и хорошо оснащённых моделях для коммерческого и государственного секторов. Это такие серии, как B1 (Basic), E1 (Essential) и P1 (Professional). Большие диагонали экранов в игровой и бизнес-линейках (например, в случае с серией P1) также внесли большой вклад в рост продаж AOC (89,1% в годовом исчислении).



Рост продаж Philips стал возможен благодаря «зелёным» продуктам, вроде модели 271B7QGJEB, а также внедрению инновационных решений. Таких как встроенные в мониторы док-станции USB-C с разъёмами Ethernet, датчики PowerSensor для снижения энергопотребления, а также «всплывающие» веб-камеры для повышения безопасности и простоты использования, вроде мгновенного входа в систему через Windows Hello.



Бренд Philips Monitors располагает самым широким ассортиментом моделей с USB-C (с долей рынка 12,27% в этом сегменте), начиная от простых подключений по USB-C и заканчивая встроенными док-станциями USB-C, с разъёмами Ethernet и подачей питания. В этом сегменте продажи Philips Monitors выросли на 14% в годовом исчислении и на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, консольные игровые мониторы из линейки Momentum, такие как 32-дюймовый 326M6VJRMB и флагманский 43-дюймовый 436M6VBPAB, способствовали росту MMD. Наконец, модели SuperWide, вроде 439P9H (32:10) и 499P9H (32:9), оснащённые всеми необходимыми пользователям функциями (большие размеры экрана, «всплывающие» веб-камеры, датчики PowerSensor и док-станции USB-C), стали значительным фактором роста для MMD. В сегменте мониторов с диагоналями от 43” до 49” бренд занимает третье место на рынке.



Кроме того, одним из факторов, способствующих увеличению продаж Philips Monitors, являются 10-точечные сенсорные дисплеи из серии B9T, ориентированные на сферу B2B. Они пыле- и влагоустойчивые (IP65), приспособлены для использования вне помещений и отлично подходят для сегмента HoReCa, розничной торговли и образовательной сферы.