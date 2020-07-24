Планы Европы выйти в лидеры по суперкомпьютингу под угрозой — нет денег

Амбициозные планы участников совместного предприятия «EuroHPC JU» по созданию современных суперкомпьютеров, в том числе экзафлопсного класса, оказались под угрозой.
Как сообщается, лидеры государств-членов Евросоюза резко сократили предлагаемый бюджет на исследования и разработки на период с 2021 по 2027 годы.
Основная исследовательская программа Horizon Europe получит 80,9 млрд евро вместо 94,4 млрд евро, предлагавшихся Европейской комиссией. Это отразится на исследованиях в области суперкомпьютеров, которые будут финансироваться из программы Horizon Europe.
На финансирование организации DigitalEurope, занимающейся, в том числе, поддержкой суперкомпьютерной программы EuroHPC, выделено 6,76 млрд евро вместо запрашиваемых 8,2 млрд евро. А ведь эта сумма включает не только финансовое обеспечение разработок по суперкомпьютерам, но и другие виды деятельности, как, например, проекты в сфере ИИ.
Это, похоже, ставит крест на планах Европы попасть в тройку мировых лидеров по суперкомпьютерам. Нынешние суперкомпьютеры в Европе серьезно отстают от Fugaku, имеющегося у Японии. И запланированные к вводу в эксплуатацию суперкомпьютерные системы EuroHPC мощностью менее экзафлопса вряд ли достигнут уровня Fugaku.
В связи сокращением планов Европейской комиссии нынешний бюджет на 2021 организации DigitalEurope может гарантировать создание лишь одного суперкомпьютера экзафлопсного класса. Будет ли достаточно денег у DigitialEurope, чтобы запланировать запуск конкурентоспособного суперкомпьютера в 2023 году, пока неизвестно.
(С) servernews.ru