Fujitsu поставит Canon ARM-суперкомпьютер PRIMEHPC FX1000 мощностью 649 Тфлопс

24 сентября 2020, 10:15

Компания Fujitsu Limited объявила на этой неделе о получении заказа от Canon на поставку нового суперкомпьютера Fujitsu PRIMEHPC FX1000, который является ближайшим родственником самого быстрого в мире суперкомпьютера Fugaku.

Ожидаемая теоретическая пиковая производительность нового суперкомпьютера составит 648,8 терафлопс.

Этому суперкомпьютеру отведена ключевая роль в реализации инициативы Canon по разработке различных устройств без создания прототипов, включая МФУ и принтеры, а также фотоаппараты и оборудование для полупроводниковой литографии. Вместо создания прототипов Canon использует 3D CAD в аналитическом моделировании для оценки различных аспектов разрабатываемых устройств, включая функциональность и простоту производства.



Ранее Canon полагалась на суперкомпьютеры Fujitsu PRIMEHPC FX10 и Fujitsu PRIMEHPC FX100. Теперь, чтобы выйти на новый уровень, Canon внедряет систему Fujitsu PRIMEHPC FX1000, которая сочетает надёжность, высокую производительность и самую высокую в мире энергоэффективность. Помимо PRIMEHPC FX1000 со 192 узлами компания также поставит дополнительные серверы Fujitsu Server Primergy и Fujitsu Storage Eternus.



Сообщается, что суперкомпьютерная система позволит, к примеру, проводить более масштабный анализ последствий падения устройства с оценкой повреждений или деформации на моделях с более чем 100 млн элементов, с которыми не могли справиться предыдущие системы. Новая система также позволит производить анализ воздушного потока и электромагнитных волн. Эти преимущества в конечном итоге помогут улучшить процесс разработки продукта в рамках инициативы Canon по отказу от использования прототипов.

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