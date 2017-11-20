Компании Fujitsu, Lenovo и DBJ создают совместное предприятие по производству ПК

20 ноября 2017, 11:15

Fujitsu Limited, Lenovo Group Limited и Development Bank of Japan объявили о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого 3 компании создадут совместное предприятие.

Совместное предприятие будет заниматься исследованиями, разработкой, проектированием, производством и сбытом клиентских вычислительных устройств (Client Computing Devices, CCD) на глобальном рынке ПК.



Fujitsu продаст 51% акций своей стопроцентной дочерней компании Fujitsu Client Computing Limited (здесь и далее FCCL) компании Lenovo и 5% акций компании DBJ. После завершения транзакции дочерняя компания FCCL станет совместным предприятием, которое будет принадлежать компаниям Fujitsu, Lenovo и DBJ и сохранит свое название Fujitsu Client Computing Limited.



Предполагается, что транзакция будет завершена в 1 кв. 2018 финансового года. Общее возмещение, которое получит Fujitsu, составит 28 млрд. японских иен (примерно 1,9 млрд. гонконгских долларов). 25,5 млрд. японских иен поступят от Lenovo, и 2,5 млрд. японских иен – от DBJ1. После завершения транзакции Куниаки Саито (Kuniaki Saito), нынешний уполномоченный директор и президент FCCL, сохранит свою должность уполномоченного директора и президента FCCL.



После того, как совместное предприятие будут основано, продукция FCCL будет по-прежнему распространяться и продаваться под брендом Fujitsu. Fujitsu продолжит обслуживать корпоративных заказчиков по всему миру прямо или косвенно через свою партнерскую сеть и будет предлагать поддержку и соответствующие сервисы. FCCL будет работать на потребительском рынке Японии либо непосредственно, либо через розничные сети и будет предлагать поддержку и соответствующие сервисы.



В рамках этого стратегического сотрудничества Fujitsu и Lenovo стремятся усилить рост, масштабы и конкурентоспособность на рынке ПК как в Японии, так и во всем мире. Совместное предприятие будет использовать активы Fujitsu, связанные с глобальными продажами, поддержкой заказчиков, исследованиями и разработками, высокоавтоматизированным и эффективным производством, для удовлетворения потребностей заказчиков. Кроме того, оно сможет получить преимущества от глобального масштаба и присутствия Lenovo во всем мире.



В рамках инвестиций в совместное предприятие DBJ поддержит развитие FCCL и предоставит свой опыт в области финансов. Fujitsu продолжит предлагать свои корпоративным заказчикам во всем мире качественную, инновационную, защищенную и надежную CCD-продукцию под брендом Fujitsu, поддерживая их при переходе на цифровые технологии и совместно создавая рабочие среды будущего.









