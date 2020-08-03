Смартфон Motorola razr 5G замечен в "дикой природе"

3 августа 2020, 10:15

Интернет-источники опубликовали фотографии нового смартфона Motorola с гибким дисплеем: утверждается, что на «живых» снимках запечатлён аппарат-раскладушка razr 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Видно, что устройство заключено в серебристый корпус с чёрной фронтальной частью. Наблюдатели обращают внимание на отсутствие логотипа Moto: очевидно, на фотографиях позирует один из прототипов готовящегося смартфона.



По слухам, основой razr 5G послужит процессор Snapdragon 765G, который объединяет восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G. Объём оперативной памяти, вероятно, составит не менее 6 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 2845 мА·ч.



Новинке приписывают наличие основного гибкого экрана P-OLED размером 6,2 дюйма по диагонали. На внешней стороне корпуса расположится 2,7-дюймовый вспомогательный дисплей.



На фотографиях отлично видна внешняя камера со вспышкой: в её состав якобы войдёт 48-мегапиксельный сенсор. Основой внутренней камеры послужит датчик на 20 млн пикселей.