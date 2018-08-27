Motorola намерена реинкарнировать RAZR

27 августа 2018, 13:45

Бюро по регистрации патентов и торговых марок США на своем официальном сайте поделилось информацией о довольно любопытном патенте Motorola.

В опубликованной документации упоминается складной смартфон с гибким дисплеем. По своему внешнему виду, эта разработка Motorola напоминает собой раскладушку RAZR.



Если аппарат пребывает в разложенном состоянии, таким образом, открывается доступ к вытянутому сенсорному дисплею, который «прячется», как только телефон закрывается.

Другие особенности грядущей новинки пока не приводятся.