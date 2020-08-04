Флешка Apricorn Aegis Secure Key 3NXC c аппаратным шифрованием и кодовым замком

4 августа 2020, 9:45

Известный производитель аппаратно-зашифрованных устройств хранения данных, компания Apricorn разработала первый в мире USB-накопитель с аппаратным 256-битным AES-шифрованием, использующий разъем USB Type-C.

Новинка получила название Aegis Secure Key 3NXC.