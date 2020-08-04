Флешка Apricorn Aegis Secure Key 3NXC c аппаратным шифрованием и кодовым замком

Известный производитель аппаратно-зашифрованных устройств хранения данных, компания Apricorn разработала первый в мире USB-накопитель с аппаратным 256-битным AES-шифрованием, использующий разъем USB Type-C.
Новинка получила название Aegis Secure Key 3NXC.
Базовую модель защищённой USB-флешки объёмом 4 Гбайт производитель оценил в $60 долларов. Также доступны варианты на 8, 16, 32 и 64 Гбайт. Старшая версия объёмом 128 Гбайт предлагается к приобретению за $180.
Производитель заявляет, что USB-накопитель Aegis Secure Key 3NXC может использоваться с любым устройством, оборудованным интерфейсом USB Type-C, независимо от того, на базе какой операционной системы оно работает. Таким образом, флешка позволяет пользователям быстро и безопасно передавать конфиденциальные данные с ноутбуков на базе Windows и Mac OS, планшетов iPad и даже Android-устройств текущего поколения.
В качестве дополнительных мер безопасности Aegis имеет встроенную клавиатуру для аутентификации, опцию «только для чтения», а также поддерживает PIN-коды для восстановления данных с программируемой длиной.
Учитывая, что пандемия COVID-19 пока уходить никуда не собирается, многим людям по-прежнему приходится работать на удалённой основе. В таких условиях использование подобного защищённого USB-носителя позволяет максимально обезопасить перемещение важной информации с домашнего носителя на внешний, отказавшись от необходимости использования потенциально небезопасных облачных сервисов.
Защищённый USB-накопитель Aegis Secure Key 3NXC уже доступен к приобретению через сайт компании.
(C) 3Dnews