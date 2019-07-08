Verbatim выпускает жесткий диск Fingerprint Secure с 256-битным шифрованием

8 июля 2019, 11:15

Новый жесткий диск Verbatim Fingerprint Secure использует комбинацию 256-битного аппаратного шифрования AES и биометрической технологии, обеспечивая бесперебойное шифрование всех данных на накопителе в режиме реального времени, гарантируя, что любые сохраненные на нем данные защищены от несанкционированного доступа в случае утери или кражи диска.

Внешний жесткий диск быстр, прост в использовании и соответствует требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR) благодаря шифрованию 100% данных на диске.



Встроенная система распознавания отпечатков пальцев на жестком диске Verbatim обеспечивает доступ для восьми авторизованных пользователей и одного администратора. После настройки пользователи могут заблокировать и разблокировать устройство в считанные секунды, просто используя свой зарегистрированный отпечаток пальца. Жесткий диск не сохраняет пароли на компьютере или в постоянной памяти системы, обеспечивая намного более высокий уровень безопасности, чем программное шифрование.



«Надежная защита данных в дороге является первоочередной задачей не только в бизнесе, но и имеет огромное значение для частных пользователей», - рассказал Крис Чалдер (Chris Chalder), менеджер по развитию бизнеса, Verbatim Europe. «Используя жесткий диск Verbatim Fingerprint Secure, вы будете всегда спокойны и уверены, что никто не сможет получить доступ к вашим персональным данным, если вдруг ваша сумка с жестким диском была потеряна или украдена».



После настройки распознавания отпечатков пальцев с помощью ОС Windows диск можно использовать с операционными системами как ПК, так и Mac ОС. Этот жесткий диск поддерживает интерфейс USB 3.1 GEN 1 с разъемом стандарта USB-C для быстрого обмена данными. В комплект поставки входят интерфейсный кабель USB-C/USB-A и адаптер USB-C для подключения к широкому спектру устройств. Также после регистрации отпечатка пальца возможно подключение к телевизору — функция, недоступная для обычных жестких дисков с шифрованием данных.



Для дополнительной защиты ваших данных в комплект поставки входит программное обеспечение для резервного копирования Nero Backup для Windows, которое помогает пользователям выполнять резервное копирование всех файлов, папок и дисков с ноутбуков или ПК, а также планировать автоматическое резервное копирование на определенное время и день, чтобы обеспечить его регулярное выполнение.



Жесткий диск Fingerprint Secure теперь доступен в емкости 2 ТБ (PN 53651) 1 ТБ (PN 53650).



