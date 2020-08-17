Модули памяти Transcend DDR4-3200, оптимизированные под передачу данных 5G

17 августа 2020, 12:15

Компания Transcend представляет новую серию модулей памяти DDR4-3200 промышленного класса.

Эти модули памяти специально создавались для эпохи 5G и всевозможных интеллектуальных систем. Они имеют частоту 3200 МГц, обладают высокой пропускной способностью, малой задержкой и отличаются низким энергопотреблением, работая при напряжении 1,2 В. Линейка включает небуферизованные модули DIMM и SO-DIMM, ECC DIMM, ECC SO-DIMM, а также буферизированные модули DIMM. Эти решения отвечают всем разнообразным и строгим требованиям современных рынков. Модули памяти DDR4-3200, полностью соответствующие спецификации JEDEC, оптимизированы для процессоров Intel, AMD и ARM. Они готовы к работе с телекоммуникационными и игровыми решениями, бортовыми компьютерами автомобилей, приборами, применяемыми в здравоохранении, и другими подобными системами наступающего десятилетия AIoT.



Чипы, которые используются при производстве модулей памяти промышленного уровня, компания Transcend получает напрямую от ведущих мировых производителей. Эти микросхемы имеют рейтинг «major-grade», что означает, что они изначально выпущены под оригинальным брендом, и прошли все внутренние процедуры тестирования от производителя для подтверждения высочайшего стандарта качества.



По мере того как различные отрасли начинают использовать инфраструктуру 5G, повышается спрос на высокопроизводительную память большой ёмкости. Модули памяти Transcend DDR4-3200 имеют ёмкость от 8 ГБ до 32 ГБ, что позволяет использовать их в высокопроизводительных серверах, настольных компьютерах и рабочих станциях. Это отличное решение для беспилотных систем, оборудования с искусственным интеллектом и других систем.



Работая всего от 1,2 В, такая память уменьшает расход электроэнергии. Эти модули потребляют гораздо меньше энергии, чем их предшественники DDR3, DDR2 и DDR. Несмотря на то, что в будущем нас неизбежно ждёт появление систем с ещё большими объёмами памяти, их энергопотребление не будет слишком высоким, благодаря DDR4.



В эпоху 5G большие объёмы данных генерируются и обрабатываются в режиме реального времени различными периферийными устройствами, благодаря чему стирается грань между телекоммуникациями и компьютерными сетями. Это создаёт потребность в малом времени отклика и низкой избыточности. Модули памяти DDR4-3200 имеют низкую задержку и обеспечивают сверхвысокую скорость передачи данных – 3200 МТ/с. Они отвечают всем современным требованиям к скорости вычислений и передачи данных, поддерживая тем самым революцию 5G.

На модули памяти Transcend DDR4-3200 распространяется ограниченная пожизненная гарантия Transcend.