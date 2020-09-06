Открывай Украину с OPPО в национальном фототуре

6 сентября 2020, 5:14

Украина чрезвычайно красивая и колоритная. Каждый ее регион, каждый уголок отличается от другого и восхищает даже самых требовательных туристов.

А главное — это страна, которую можно бесконечно исследовать и открывать с другой стороны. Именно это предлагают сделать OPPO AED Украина в рамках национального фототура «Открывай Украину с ОPPO».

Невероятное количество архитектурных памятников, впечатляющие пейзажи, интересные объекты промышленного туризма — все это компания предлагает посетить во время уникального национального фототура «Открывай Украину с ОPPO».

Для поклонников бренда OPPO AED Украина подобрали крутые места для небанальных маршрутов по пяти регионам Украины — Киевской, Харьковской Одесской, Львовской и Днепропетровской областям. Владельцы смартфонов ОPPO смогут открыть для себя и всей страны эти уникальные места с новой стороны и ракурса, исследуя местность через камеры смартфонов бренда. В каждом фототуре смогут принять участие 10 участников — 5 владельцев смартфонов ОРРO и 5 их друзей.

Хотите поехать в фототур? Условия просты:

1. Быть владельцем смартфона OPPO

2. В комментариях под конкурсным постом тегнуть друга или подругу, указав название региона, который ты выбрал для путешествия

3. Быть подписчиком аккаунта OPPO_Ukraine в Instagram

Подробнее об условиях участия можно узнать здесь.

Так, выполнив условия первых двух конкурсных постов, вы участвуете в розыгрыше поездки в Одесскую или Киевскую область по вашему выбору. Уже 5 сентября 5 счастливчиков-обладателей смартфонов ОPPO и 5 их друзей поедут в фотопутешествие по нетривиальным местностям Киевской и Одесской областей.

А если хотите открыть для себя Львовскую, Харьковскую или Днепропетровскую области, то до 11 сентября вам нужно выполнить условия конкурса под соответствующими постами. И тогда уже 12 сентября вы можете увидеть один из этих регионов новыми глазами в национальном фототуре.

А главное, из всех фото, которые участники сделают в пяти регионах, эксперты ОPPO — фэшн-фотограф Анна Гольцберг и тревел-фотограф Борис Виктюк — выберут 6 лучших фотографий. Избранные снимки будут выставлены на всеобщее обозрение в соцсетях для голосования за тройку лидеров. Авторы фото, которые насобирают больше лайков, получат подарки — самые популярные модели А серии OPPO:

OPPO A91 — за I место

OPPO A72 — за II место

OPPO A52 — за III место

Готов отправиться в путешествие с OPPO, увидеть небанальные уголки Украины и выиграть крутой смартфон? Тогда заходи на Instagram аккаунт OPPO_Ukraine и участвуй в конкурсе.