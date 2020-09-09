Panasonic представляет две новых линейки профессиональных дисплеев

9 сентября 2020, 11:15

В ноябре 2020 года ассортимент профессиональных дисплеев Panasonic пополнится двумя новыми линейками с диагоналями от 43 до 98 дюймов.

Новые CQE и SQE заменят хорошо известные серии EQ1 и SQ1 соответственно.



Почти все модели новых линеек производятся на матрице IPS, которая отличается лучшей цветопередачей и широкими углами обзора. Это особенно важно при установке дисплеев в общественных пространствах – транспортных узлах, торговых центрах, операционных залах банков. Обе серии поддерживают разрешение 4K (3840×2160) и яркость 400/500 кд/м². Это «рабочие лошадки» indoor-рекламы и корпоративного телевидения. Они также могут использоваться при оборудовании учебных аудиторий и переговорных комнат.

Встроенные динамики, передача данных по Wi-Fi (в т.ч., видео, фотографии, презентации), 4K USB-медиа-плеер расширяют возможности демонстрации контента разных форматов по беспроводному каналу. При этом дисплеи обладают богатым функционалом для проводного подключения и множеством коннекторов для работы с внешними источниками сигнала – 4 входа HDMI, PC, 2 входа USB Type A, LAN. Также в них предусмотрен разъем USB Type С для подключения мобильных устройств - планшетов и смартфонов. Это будет особенно актуально на встречах с большим числом участников, желающих поделиться материалами.



Еще одно обновление в новых моделях - встроенный HTML5 совместимый браузер, позволяющий демонстрировать приложения, созданные на этой платформе. HTML-контент, сохраненный на USB-накопителе, можно открыть из браузера, запустив его в экранном меню. А можно автоматически запускать браузер при включении устройства - это удобно при использовании дисплеев в качестве рекламных инфопанелей (Digital signage)



Инсталляция системы из нескольких устройств проходит быстро и легко – путем копирования настроек одного дисплея на USB-носитель и последующего переноса их на другие. При дальнейшей эксплуатации и обслуживании дисплеев Panasonic предлагает использовать программное обеспечение Multi Monitoring & Control Software, которое можно бесплатно скачать с сайта.



Дисплеи серии CQE1 относятся к ценовой категории начального уровня, но при этом обладают характеристиками для полноценного профессионального использования – возможностью длительной непрерывной работы по 16 часов ежедневно (а для модели с диагональю 98” – 24/7), работы в сети, богатым набором разъемов. Функциональные возможности моделей этой серии позволяют решать задачи рекламы товаров и услуг, информирования посетителей магазинов, ресторанов, салонов красоты, спорт-баров, а также демонстрации разнообразных материалов в переговорных, в офисах, учебных аудиториях и конференц-залах.



Дисплеи серии SQE1 готовы к решению более широкого круга задач. Встроенный слот под модуль Intel® SDM предусматривает вариант дооснащения панелей мощным компьютером без дополнительного шнура питания. Это расширит возможности создания комплексных систем – заменяя медиаплеер в электронной рекламе, поддерживая приложениями в сетевых магазинах и компьютерные вычисления в корпоративной среде, и многое другое. У моделей этой линейки больше вариантов инсталляции и эксплуатации – они готовы к эффективной круглосуточной надежной работе как в ландшафтном, так и в портретном режиме, что часто необходимо в аэропортах, на вокзалах, в рекламе в торговых центрах.



Новые серии дисплеев CQE1 и SQE1 будут производиться в Турции, что существенно ускорит поставку продукта на европейский и российский рынки, а также оптимизирует цены.