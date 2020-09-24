Samsung: смартфоны позволили повысить многозадачность пользователей

24 сентября 2020, 12:15

Компания Samsung выяснила, как изменилось использование смартфонов и компьютерных устройств в связи с пандемией, которая спровоцировала самоизоляцию граждан и резкий рост востребованности платформ для удалённой работы и дистанционного обучения.