Samsung: смартфоны позволили повысить многозадачность пользователей

Компания Samsung выяснила, как изменилось использование смартфонов и компьютерных устройств в связи с пандемией, которая спровоцировала самоизоляцию граждан и резкий рост востребованности платформ для удалённой работы и дистанционного обучения.
Исследование показало, что в текущем году 82 % людей выполняли работу из дома. При этом значительно возросло время использования смартфонов (плюс 68 %), ноутбуков (плюс 58 %) и планшетов (плюс 53 %).
Практически три четверти (74 %) пользователей при работе из дома обращаются к своим смартфонам, чтобы выполнять несколько задач одновременно. При этом 79 % респондентов отметили, что, выбирая новый гаджет, они обращают внимание именно на возможность более эффективно выполнять несколько задач и использовать несколько приложений одновременно.
В условиях самоизоляции люди по всему миру стали тратить больше времени на просмотр видеоматериалов, социальные сети и интернет-магазины. Резко возросла популярность видеозвонков.
Примерно 98 % участников опроса назвали смартфон своим наиболее используемым устройством. Сотовые аппараты всё чаще применяются для более широкого круга действий, чем любая другая категория компьютерных устройств.
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