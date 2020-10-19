Sony рассказала о функции записи голоса на PlayStation

Разработчики PlayStation поделились подробностями работы функции записи голоса, которая будет использоваться в консолях.
Представитель Sony извинился, что компания не сразу раскрыла все детали.
Как выяснилось, функция будет доступна не только на PS5, но и на PS4. Разработчики объяснили это тем, что владельцы разных платформ смогут общаться друг с другом. Производитель также не будет использовать запись голоса в постоянном режиме — опция будет использоваться только для борьбы с домогательствами и оскорблениями. Для этого устройства будут хранить в памяти запись последних пяти минут разговоров.
Чтобы подать жалобу, пользователю потребуется отправить 40-секундный фрагмент разговора. В него должны войти 20 секунд оскорблений, а также 10 секунд до и после, чтобы модераторы могли понять контекст.
Старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) заявил, что Microsoft работает над аналогичной функцией для консолей Xbox. Он отметил, что модерация является общей проблемой всей игровой индустрии.
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