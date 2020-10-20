Смарт-упаковка из бамбука и без скотча: устойчивые инновации от Lenovo

20 октября 2020, 14:15

Компания Lenovo представила более экологичные упаковки для различных линеек бренда ThinkPad.

Инженеры компании устранили скотч с нижней части упаковки, представив коробки, которые выполняют защитную функцию и закрываются без вспомогательных элементов. Новая конструкция упаковки имеет самоблокирующийся элемент с двумя шпунтами внизу и соответствующими отверстиями для фиксации, обеспечивающими большую стабильность.

“До 2018 года продукция компании ежегодно нуждалась в 54 тоннах скотча для закрытия упаковок. В итоге использовалось 19,5 тысяч километров скотча, чего достаточно, чтобы покрыть половину экватора Земли. Теперь мы используем значительно меньше. Даже такие небольшие изменения могут иметь огромное влияние на улучшение состояния окружающей среды и устойчивое развитие бизнеса”, — комментирует Мэри Жак (Mary Jacques), директор по вопросам глобальной экологии и устойчивого развития Lenovo.

Разделение скотча и картонной коробки является серьезной проблемой на перерабатывающих предприятиях. Благодаря упаковке, закрывающейся без посторонних элементов, используют меньше пластика, и больше картона попадает на переработку. Коробка с самоблокирующимся элементом — лишь одна из многих "зеленых" инициатив, которые Lenovo стала внедрять более десяти лет назад. Благодаря этим инициативам компании удалось сэкономить более 3100 тонн отходов от упаковки.

Однако уменьшить зависимость от пластика в упаковке недостаточно. Другие материалы, которые когда-то считались важными для упаковки и доставки, также являются препятствием для устойчивых инноваций, например, полистирол. Мировой рынок полистирола в 2019 году по оценке ResearchandMarkets.com составил 42,7 миллиардов долларов, и прогнозируется, что к 2023 году он вырастет до 62,3 миллиардов долларов. Чтобы этого не допустить, Lenovo использует формованную целлюлозу, волокно и полиэтилен низкой плотности (ПНП) вместо традиционной полистирольной упаковки, изготовленной из пенопласта.

Еще в 2008 году компания Lenovo начала использовать полностью перерабатываемый упаковочный материал и теперь требует от своих поставщиков соблюдения минимальных стандартов использования переработанных материалов. Компания начала заменять материалы и других частей упаковки в некоторых линейках продуктов бренда ThinkPad. Начиная с 2018 года ThinkPad X280 поставляется с термоформованными подушками из бамбука и сахарного тростника. Бамбук — одно из самых быстрорастущих растений в мире с годовым циклом жизни, не создает токсичных отходов в процессе производства, быстро восстанавливается и полностью компостируется. Бамбук делает упаковку более компактной, что позволяет транспортировать на 18 процентов больше устройств. Это уменьшает количество перевозок, и как следствие — количество выбросов углекислого газа (CO2) уменьшается на 6,7 процентов. Этот материал также применяется при упаковке устройств ThinkPad X390 и X13. Сейчас компания вводит использование бамбука в упаковках большего количества моделей, и скоро он будет представлен в коробке для ThinkPad X12 Tablet.

Также в некоторых странах у потребителей есть возможность воспользоваться услугой возврата упаковки для повторного использования в других отправках. Новая конструкция коробок без скотча, упаковки из альтернативных материалов и их повторное использование — часть глобальной кампании по созданию круговорота материалов, который минимизирует отходы, сохраняя все использованные и повторно используемые материалы в одном цикле.