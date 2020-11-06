Флагманский смартфон Meizu 18 Max, по слухам, получит чип Snapdragon 875

Интернет-источники опубликовали первую информацию о флагманском смартфоне Meizu 18 Max, анонс которого ожидается в следующем году.
Раскрыты некоторые характеристики устройства и его предполагаемый облик.
Если верить обнародованным данным, которые носят неофициальный характер, аппарат получит полностью безрамочный экран на органических светодиодах (OLED). Речь идёт о панели формата 3К, но точное разрешение не раскрывается.
Фронтальная камера с 32-мегапиксельным сенсором может расположиться за дисплеем. Основная многомодульная камера с 64-мегапиксельным датчиком и оптикой Zeiss будет заключена в область круглой формы с оригинальным оформлением.
Reuters
«Сердцем» смартфона якобы послужит процессор Qualcomm Snapdragon 875, который объединит восемь вычислительных ядер, включая суперъядро Cortex-X1, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.
Говорится об использовании оперативной памяти LPDDR5 RAM и быстрого флеш-накопителя UFS 3.1. Аккумуляторная батарея, по слухам, получит поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 45 Вт.
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