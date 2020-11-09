Добраться по городу удобно с Аист Такси Киев

9 ноября 2020, 12:16

Такси играют важную роль в качестве альтернативного транспорта во многих городах. Это касается и столицы Украины.

В развитых странах такси, как правило, используются пассажирами вместо частных транспортных средств, которые пользуются этой услугой из соображений удобства или потому, что не хотят иметь собственную машину. В развивающихся странах такси часто используются в дополнение к не отвечающим требованиям системам общественного транспорта, основанным на автобусах или метро. Но роль такси может быть самой разнообразной.

Хотя такси иногда называют полуобщественным видом транспорта, служба такси фактически является первым общественным транспортом в небольших городах, когда расстояния между пунктами отправления и назначения становятся слишком большими для передвижения без моторизованных видов транспорта.

Согласно исследованию Lowitt, нерегулируемые рынки приводят к избыточному предложению услуг, высокой конкуренции среди пассажиров и, как следствие, низким тарифам и низким доходам операторов такси. Такую картину мы видим и в Украине. Когда сюда ринулись несколько онлайн-сервисов, которые за пару лет сильно подкосили рынок такси. Это хорошо для пассажиров, которые могут дешево ездить на такси, но плохо для самих операторов такси и водителей.

В то же время появляются конкурентные службы такси. Одна из них “Аист Такси Киев", предлагающая самый низкий тариф на заказ такси.



У “Аист Такси Киев" имеется несколько тарифных сеток в зависимости от типа автомобиля: Эконом, Стандарт, Универсал, Микроавтобус 5-8 мест, Комфорт класс, Бизнес класс. К примеру, в Эконом применяется следующий расчет стоимости:

Минимальный тариф - 30грн до 1 км

Тариф по городу за 1 км. - 5,00 грн

Простой за 1 мин. - 1,50 грн

За город 1 км. от КП - 6 грн

В город (подача за город) за 1 км. - 7 грн

Почасовая оплата за 1 час до 10 км, далее 6 грн/км - 100 грн

Онлайн заказ такси можно осуществить на сайте “Аист Такси Киев": https://aist-taxi.kiev.ua/

Пассажиры в основном положительно отзываются о данной службе. Вот некоторые из них:

“Стоимость за один километр в "Аист такси" всего 5 гривен, для такси в городе Киев это очень достойно. Такси работает круглосуточно, заказывал в ночное время - таксист приехал своевременно, вежливый и профи водитель. Недавно нам понадобился миниавтобус, нужно было перевезти группу людей и в этой компании мы без проблем нашли такую машину. Спасибо!” - Анатолий.

“Такси в Киеве пользуюсь не часто, так как есть своя машина. Тут обычно быстрая подача, адекватная стоимость и вежливые водители. Недавно в холода машина не завелась, во дворе прикурить все отказались. Знаю что у них есть такая услуги, вызвала помощь. Приехали минут через 20, прикурили меня моими проводами”, - Марина.

“Такси пользуюсь редко, только когда езжу в гости. Такси в Киеве много, но мне нравится именно Аист Такси Киев. Особенно нравится услуга "трезвый водитель". Машина у меня дорогая, водители всегда аккуратно довозят меня до дома, ни разу не было никаких нареканий. Приезжают всегда в течение минут 15-20”, - Георгий.