Срочное Лайм Такси онлайн в Киеве

9 апреля 2019, 17:15

Для поездки по столице Лайм Такси в Киеве предлагает воспользоваться Android или IOS - мобильное приложение такси позволяет быстро осуществить вызов водителя.

В этом случае тариф является весьма выгодным, а именно может быть предоставлена скидка - двадцать процентов.

Чтобы заказать такси онлайн, необходимо скачать специальное приложение с Google play или с App Store. Найти ссылки на скачивание можно на сайте Лайм Такси Киев в разделе «Такси онлайн». «Весит» такое приложение совсем немного - почти 11 мегабайт. Приложение распространяется совершенно бесплатно - не нужно вносить никакой оплаты при его применении.

На сайте компании возможен расчет стоимости онлайн услуги - самостоятельно или с помощью консультанта. Круглосуточный заказ такси через интернет - это также просто, как и после звонка по телефону http://limetaxi.com.ua/onlajn-zakaz-taksi-v-kieve/. Лайм Такси Киев позволяет посчитать цену поездки и подобрать почасовой расчет.









Онлайн-сервис для мобильных приложений АйОс и Андроид предлагает выгодные тарифные планы на собственные услуги и много дополнительных опций, а именно:

- возможность выбора машины конкретной марки, автомобиля с кондиционером или другим оборудованием, чтобы поездка была предельно комфортной;

- транспортировка любимых питомцев;

- экономное ожидание заказчика (всего за одну 1 гривну ежеминутно)

- развозка клиентов по домам в соответствии с услугой «Трезвый водитель»;

- буксировка автомобиля;

- встреча клиентов в аэропорту непосредственно с табличкой и т.д.

Заказ, цена которого является дешевой, можно выполнить не только с планшета, ноутбука или сотового телефона, но и воспользовавшись особой онлайн-формой, которая содержится на интернет-сайте. Для этого нужно нажать на активную кнопочку интернет-сервиса с диспетчерским номером - мобильник или планшет клиента автоматическим образом сделает набор телефонного номера Лайм Такси. В результате ближайший к клиенту водитель такс примет поступивший заказ.

Если заказ делается предварительно, то в интернет-форме следует написать адрес, куда нужно подать такси и конечную маршрутную точку, собственные данные, по которым диспетчер сможет связаться с клиентом, а заодно время подачи машины. Подача автомобиля будет выполнена на указанный адрес в точно оговоренное время.

Клиенты могут вызвать любой автомобиль, который идеально подходит для их определенных нужд. Это может быть машина стандарт-, эконом-, премиум- или VIP-категории. В службе такси также есть автомобили, рассчитанные на различное число мест, в частности, семиместные, а также универсалы с вместительными багажниками.

Чтобы воспользоваться мобильным приложением, необходимо совершать минимум действий. Клиенты Лайм Такси Киев, установившие его на свой гаджет, отмечают разнообразный функционал, которые включает следующие возможности:

- добавление маршрута в избранные, что способствует ускорению заказа;

- возможность отслеживать онлайн текущие заказы;

- интернет-калькулятор цены поездки позволяет быстро рассчитать, сколько будет стоить услуга.

Если вызывать такси непосредственно на улице, то нельзя быть уверенным в добросовестном отношении водителя, и зачастую сложно проверить выбрал ли он комфортный и предельно короткий маршрут, и не нужно ли будет в действительности переплачивать. Такие проблемы полностью исключены, если заказать такси онлайн.

Водители Лайм Такси прекрасно знают столицу и гарантируют перевозку без задержек. Они обладают представительным внешним видом, поэтому им можно доверить любую ВИП-поездку. В случае необходимости, выполняется выдача чека для отчетной документации.