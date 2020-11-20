Lenovo лидирует на украинском рынке ПК

20 ноября 2020, 15:15

Компания Lenovo занимает лидирующую позицию на украинском рынке персональных компьютеров и ноутбуков (ПК).

По данным международной аналитической компании IDC, во втором квартале 2020 финансового года доля компании составила 18% по количеству проданных устройств, что укрепило ее позиции на рынке почти на 3% относительно первого квартала. Во втором квартале украинский рынок ПК составил 277 тысяч единиц и увеличился на 38,8% по сравнению с прошлым периодом. В топ-3 также вошли HP и Asus.



Аналогичная ситуация и на украинском рынке ноутбуков, который составляет 172 тысячи единиц. Здесь первенство удерживают те же компании. На первом месте — Lenovo с долей 27,1% по количеству проданных устройств. Компания закрепила лидирующую позицию, увеличив долю на рынке на 4% по сравнению с прошлым кварталом. В целом украинский рынок ноутбуков за год уменьшился на 5,3%, но по сравнению с прошлым кварталом — вырос на 45,9%.



Результаты продаж Lenovo во втором квартале свидетельствуют о том, что в целом как бизнес, так и пользователи активно готовились к удаленной работе и обучению. По данным Lenovo, в период с августа по сентябрь произошел стремительный рост продаж почти во всех секторах, особенно в корпоративном, благодаря закупкам для школ. В то же время сегментом, который наиболее динамично растет, остается игровой. Здесь Lenovo лидирует, в том числе вследствие расширения линейки игровых ноутбуков на базе процессоров AMD. Продажи устройств премиального сегмента остаются стабильными. Lenovo начала поставки обновленных моделей бренда YOGA, поэтому у потребителей будет возможность приобрести надежное премиум устройство осенью и к новогодним праздникам. Предполагается, что и в следующем квартале ситуация с премиальным сектором будет похожей. Во втором квартале продолжала расти средняя цена проданного устройства. В большей степени это было вызвано дефицитом предложений в бюджетном сегменте.



Как и ожидалось по прогнозам аналитиков, в условиях "новой нормы" продолжает расти рынок персональных компьютеров. Во втором квартале украинцы оказывали им предпочтение в большей степени, а рынок десктопов вырос на 28,4% за квартал и составляет 105 тысяч единиц. Lenovo занимает четвертую позицию с долей 3% по количеству проданных устройств.



На глобальном рынке ПК Lenovo также занимает лидерскую позицию с долей рынка 23,6%. Выручка компании во втором квартале составила $14,5 млрд, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Доход до налогообложения увеличился более чем вдвое, составив рекордные $470 млн, а чистая прибыль увеличилась на 53% и составила $310 млн. В то же время все направления бизнес-группы сообщают о стабильном развитии. В компании уверены в долгосрочном потенциале роста, благодаря быстрой адаптации к "новой норме" работы и учебы, производственной эффективности и международному присутствию.