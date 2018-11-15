IDC: Lenovo — лидер по продажам ПК в Украине

15 ноября 2018, 9:15

Компания Lenovo сохраняет лидерские позиции среди вендоров по объему продаж персональных компьютеров и ноутбуков в Украине.

Согласно отчету аналитической компании IDC, по итогам III квартала 2018 года Lenovo занимает 1-е место по продажам ПК в стране на протяжении трех кварталов.



В отчетном квартале доля Lenovo составила 20,1% от всех проданных на украинском рынке ПК. В сегменте потребительских ПК доля Lenovo достигла 28,3%, а в категории ноутбуков — 39%. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 4,4 процентного пункта по суммарным продажам ПК и 10,9 процентного пункта в категории ноутбуков. В сегменте традиционных ноутбуков доля Lenovo составляет 35,4%. Компания опережает ближайшего конкурента в полтора раза.



Согласно данным IDC, всего в III квартале 2018 года в Украине было официально продано 303 180 персональных компьютеров — на 2% больше, чем годом ранее в аналогичном периоде, количество ноутбуков среди них достигло 183 000 — на 8,2% больше, чем в III квартале 2017 года.



По прогнозу, за 2018 год в Украине будет продано 1,14 миллиона ПК, что на 20 тысяч штук больше, чем в прошлом году. Доля компании Lenovo в общем объеме продаж составит около 20%.



Комментирует Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине:

«Лидерские позиции удерживать сложно, но мы готовы поделиться секретом: каждый день улучшать все хотя бы на долю процента. Делать лучше коммуникации с потребителем, лучше продукт, сервис — все аспекты, и никогда не останавливаться на достигнутом результате. Наше лидерство подтверждает правильность выбранной стратегии: инновационность с мыслью о людях, о каждом из нас и вас.

Компания Lenovo продолжает цифровую трансформацию с фокусом на удовлетворенность клиентов, и успешное завершение 3-го квартала 2018 года в очередной раз подтверждает правильность выбранного пути».



