Acer ENDURO N3 — защищённый ноутбук с мощной начинкой и компактным корпусом

2 декабря 2020, 11:15

В современном мире не составит труда подобрать ноутбук под свои задачи: если нужна мощная система — есть игровые модели, если нужна компактность и мобильность — есть ультрабуки, если нужна надёжность и прочность — есть защищённые модели.

Но ведь иногда хочется, чтобы всё это было в одном устройстве. В таком случае отличным решением может стать мощный, компактный и защищённый ноутбук Acer ENDURO N3.



Обычно защищённые ноутбуки очень громоздкие и тяжёлые, ведь они должны быть устойчивы к падениям и ударам, а также к попаданию внутрь пыли и влаги. Разрабатывая ENDURO N3, инженеры компании Acer решили сделать исключение из правил. В итоге у них получился ноутбук с 14-дюймовым дисплеем, который защищён от пыли и влаги по стандарту IP53, имеет военный сертификат прочности MIL-STD-810G и при этом весит 1,985 кг и имеет толщину меньше 25 мм.

Корпус ноутбука выполнен из ударопрочного материала и имеет амортизирующие вставки на углах для дополнительной защиты. Дисплей ноутбука также дополнительно защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass, которое устойчиво к появлению царапин, а также обладают защитой от попадания влаги. Особое внимание Acer уделила защите жёсткого диска, потому как они очень чувствительны к падениям — даже лёгкого удара может быть достаточно для выхода из строя и потери данных. Но в ENDURO N3 накопитель обладает усиленным креплением, которое защитит в любой ситуации.



Упомянутый выше сертификат IP53 означает, что ноутбук защищён от попадания внутрь корпуса мелких частиц и пыли, а также брызг воды. Это позволяет использовать ноутбук на улице почти в любую погоду и при повышенной влажности. Все разъёмы защищены от влаги, а под клавиатурой есть отверстия для отвода жидкости. Более того, в ноутбуке установлен фирменный вентилятор Aquafan, который отталкивает брызги воды, так что внутрь ноутбука через систему охлаждения влага тоже не попадёт.



В свою очередь соответствие стандарту MIL-STD-810G означает, что ноутбук устойчив к весьма суровым условиям эксплуатации. Так, он способен без проблем работать при температурах от -20 до +60 °C и в агрессивных средах. Но для многих будет более важно, что Acer ENDURO N3 переживёт падение с высоты до 1,2 метра, а также ему не страшны постоянные вибрации и сильная тряска.



При этом Acer ENDURO N3 обладает привлекательным и лаконичным дизайном. Ноутбук выполнен в чёрном цвете, без каких-либо ярких вставок и чересчур выделяющихся элементов. Благодаря этому, как отмечает сама Acer, ноутбук одинаково хорошо будет смотреться как на презентации в офисе, так и в походе под дождём или в снегопад.

Однако универсальному рабочему ноутбуку мало иметь привлекательный внешний вид и защищённый корпус. Внутри у него должна быть весьма производительная начинка, чтобы успешно и быстро выполнять даже тяжёлые рабочие задачи. Ноутбук ENDURO N3 использует процессоры Intel Core десятого поколения семейства Comet Lake-U. В максимальной комплектации производитель предлагает чип Intel Core i7-10510U с четырьмя ядрами, восемью потоками и частотой до 4,9 ГГц. Более доступные комплектации предполагают Core i5-10210U (четыре ядра, восемь потоков, до 4,2 ГГц), а самые доступные — Intel Core i3-10110U с двумя ядрами, четырьмя потоками и частотой до 4,1 ГГц.



Кроме того, ноутбук может комплектоваться дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX230, до 32 Гбайт оперативной памяти, жёстким диском объёмом до 2 Тбайт и твердотельным накопитель PCle 3.0 NVMe объёмом до 1 Тбайт. Всё это гарантирует высокий уровень производительности, которого будет достаточно фактически для любой задачи, которая может быть возложена на рабочий ноутбук. Даже с 3D-моделирование и рендерингом видео устройство вполне успешно справится.



Отметим и богатый набор интерфейсов, который включает сетевой порт Ethernet, видеовыходы HDMI и VGA, два порта USB 3.2, USB-C, слот для карты памяти и 3,5-мм аудиоразъём, а также разъём RS-232. Беспроводные интерфейсы представлены модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.



Рабочий ноутбук, за которым пользователь проводит много времени, обязан быть оснащён качественным дисплеем. В защищённом ENDURO N3 компания Acer позаботилась и об этом. Ноутбук оборудован дисплеем на панели типа IPS с разрешением 1920 х 1080 пикселей (Full HD) диагональю 14 дюймов. Экран обладает весьма высокой яркостью, что позволяет комфортно работать при любом освещении, в том числе на улице.

Одной из самых важных составляющих любого современного ноутбука является его автономность. Ведь что толку от устройства, которое от батареи не способно проработать больше пары часов. И это особенно это актуально для рабочих систем вроде рассматриваемого ENDURO N3, ведь они как раз предназначены для работы вне помещений, и соответственно вдали от розетки. Acer ENDURO N3 способен проработать от полностью заряженной батареи до 13 часов. Конечно, при высокой нагрузке это время будет меньше, но в среднем ноутбук способен функционировать полный рабочий день.Так как рассматриваемый ноутбук — это в первую очередь рабочая система, то очень важным моментом здесь является сохранность личной информации. Для защиты данных ENDURO N3 оснащён системой безопасности TPM 2.0 (Trusted Platform Module), которая не позволит получить доступ к файлам без ведома пользователям. Помимо этого, имеется сканер отпечатков пальцев и поддержка Windows Hello для быстрого и безопасного входа в систему.В целом Acer ENDURO N3 можно назвать сбалансированным защищённым ноутбуком для работы практически в любых условиях. Acer смогла создать ноутбук, который удовлетворит потребности практически любого пользователя. В одном корпусе удалось совместить несовместимое: высокую производительность, защищённость от физических воздействий и компактность. Такое не часто встретишь.

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