Киевстар предоставил своим абонентам больше 2 млн дней бесплатных услуг

4 декабря 2020, 9:15

Специальное предложение Киевстар – «Счастливый день» – уже заказали более 2 млн раз.

Благодаря ему абоненты еженедельно получают целые сутки безлимитного мобильного интернета и звонки в сети Киевстар даже без пополнения счета.

С момента запуска акции Киевстар бесплатно начислил абонентам 29 млн минут для звонков и больше 2 млн гигабайт мобильного интернета. Такого объема дата-трафика хватило бы, например, для непрерывного просмотра видео онлайн в высоком качестве в течение 170 лет.

До 31 декабря включительно получить свой «Счастливый день» могут все абоненты Киевстар, которые обслуживаются на предоплате. Для этого им достаточно подключить пакет услуг одним из удобных способов:

• в приложении Мой Киевстар;

• позвонив на бесплатный номер 222;

• отправив запрос *222#.

Напомним, что Киевстар запустил и услугу «Мы вместе», которая также доступна без оплаты и действует на постоянной основе. Благодаря этой услуге абоненты предоплаты могут выбрать один номер Киевстар, чтобы звонить на него безлимитно без пополнения счета, когда нет минут для звонков даже в сети оператора.







