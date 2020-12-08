SureFire представил high-end-решения для геймеров

8 декабря 2020, 14:45

SureFire — это уникальная новая торговая марка компании Verbatim GmbH, под которой на рынок будут выпускаться решения для ПК и консолей, ориентированные на истинных геймеров.



Первыми представителями этой линейки станут игровой жесткий диск SureFire GX3 и игровой твердотельный накопитель SureFire GX3. Кроме того, до конца текущего года запланирован выпуск еще более 20 устройств, которые по достоинству оценят все поклонники игрового оборудования.

"В сегодняшней непростой ситуации люди вынуждены проводить больше времени дома, в связи с чем за последние месяцы наблюдается взрывной спрос на игры. В игровом мире мы можем продолжать общаться и проводить время друг с другом, невзирая на все сложности", — говорит Клайв Альбертс (Clive Alberts), президент компании Verbatim GmbH.



"Линейка SureFire ориентирована на запросы геймеров, и все последующие устройства, которые мы представим в этом и в 2021 году, будут рассчитаны на потребности обширного сообщества любителей игр по всей Европе, независимо от их возраста или социального статуса, предлагая невероятное сочетание долговечности, легкости в использовании и уникального соотношения цены и качества, — добавляет господин Альбертс. — Первыми представителями этой линейки станут внешние жесткие диски и твердотельные накопители, за которыми последуют игровые мыши, гарнитуры, разветвители и другие устройства, разработанные специально для самых требовательных игр".

Комментируя данное событие, Региональный менеджер по продажам Габриеле Качина (Gabriele Kaczyna) отметила: "Выход нового бренда SureFire на украинский рынок осуществляется в рамках общеевропейского запуска. Ожидается, что на украинском рынке накопители для геймеров SureFire GX3 Gaming Hard Drive и SureFire GX3 Gaming SSD будут доступны в течение первого квартала 2021 года".Рекомендованная цена:- SureFire GX3 Gaming Hard Drive 1TB 2 229,00 грн и 2TБ 2 939,00 грн;- SureFire GX3 Gaming SSD 512GB 3 750,00 грн и 1TB 6 152,00 грн.