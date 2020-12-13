Советы, как быть продуктивным на работе

13 декабря 2020, 23:40

Выполняйте небольшие задачи. Некоторые психологи предполагают, что наш мозг слишком усердно работает, чтобы обрабатывать невероятные объемы информации.

Так что работа над одним большим проектом может быть утомительной - как попытка спланировать целое мероприятие на работе за один день. Разделите проекты на отдельные задачи, чтобы их было легче выполнять.



Коробка времени. Работайте над одним проектом в течение определенного времени, а не работайте, пока что-то не будет закончено. Пишите электронные письма до 14:00, вместо того, чтобы останавливаться в нулевом почтовом ящике. Таким образом, мы знаем, что можем усердно работать до определенного времени, а затем иметь возможность сделать перерыв.



Поддерживайте чистоту. Все, что угодно, от стикеров до кренделей и семейных фотографий, может отвлечь вас. Освободите рабочее место и возьмите с собой только то, что нужно (ноутбук, ноутбук, флягу - проверьте!).



Наградите себя. Небольшая мотивация может иметь большое значение. Скажите: «Когда я закончу эту страницу, я пойду куплю печенье!».



Делайте небольшие перерывы. Приходить в офис пораньше, работать во время обеда и задерживаться допоздна не обязательно означает, что нужно делать больше. Короткие периоды тяжелой работы с последующими быстрыми перерывами могут быть более полезными, чем никогда не делать передышку, поскольку мозг может просто выгореть.



Попробуйте кофеин. Кофе или чай могут помочь людям почувствовать себя бодрее и сосредоточиться в кабинке. Если холодный кофе не ваша чашка… кофе, попробуйте жевать жевательную резинку, которая тоже может повысить бдительность.



Переключайте внимание на что-то совершенно иное на небольшое время — это поможет разгрузить мозг и увеличить продуктивность. Например, можно сыграть в несколько партий в игровые автоматы!