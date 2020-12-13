13 декабря 2020, 23:40

Советы, как быть продуктивным на работе

Выполняйте небольшие задачи. Некоторые психологи предполагают, что наш мозг слишком усердно работает, чтобы обрабатывать невероятные объемы информации.

Так что работа над одним большим проектом может быть утомительной - как попытка спланировать целое мероприятие на работе за один день. Разделите проекты на отдельные задачи, чтобы их было легче выполнять.

Коробка времени. Работайте над одним проектом в течение определенного времени, а не работайте, пока что-то не будет закончено. Пишите электронные письма до 14:00, вместо того, чтобы останавливаться в нулевом почтовом ящике. Таким образом, мы знаем, что можем усердно работать до определенного времени, а затем иметь возможность сделать перерыв.

Поддерживайте чистоту. Все, что угодно, от стикеров до кренделей и семейных фотографий, может отвлечь вас. Освободите рабочее место и возьмите с собой только то, что нужно (ноутбук, ноутбук, флягу - проверьте!).

Наградите себя. Небольшая мотивация может иметь большое значение. Скажите: «Когда я закончу эту страницу, я пойду куплю печенье!».

Делайте небольшие перерывы. Приходить в офис пораньше, работать во время обеда и задерживаться допоздна не обязательно означает, что нужно делать больше. Короткие периоды тяжелой работы с последующими быстрыми перерывами могут быть более полезными, чем никогда не делать передышку, поскольку мозг может просто выгореть.

Попробуйте кофеин. Кофе или чай могут помочь людям почувствовать себя бодрее и сосредоточиться в кабинке. Если холодный кофе не ваша чашка… кофе, попробуйте жевать жевательную резинку, которая тоже может повысить бдительность.

Переключайте внимание на что-то совершенно иное на небольшое время — это поможет разгрузить мозг и увеличить продуктивность. Например, можно сыграть в несколько партий в игровые автоматы!


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