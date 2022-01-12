Армейские фляги – обязательный атрибут для военного

12 января 2022, 12:45

Обмундирование и личный набор вещей военного должны быть максимально практичными и надежными. Служащему требуется все время быть в форме, его должно окружать только самое необходимое.

В полевых условиях важно иметь доступ к воде, поскольку жажда не только доставляет дискомфорт, но и истощает. Поэтому оптимальным решением будет купить военную флягу. Это незаменимый атрибут, позволяющий иметь при себе чистую воду для питья или обработки ран. Использование фляги пришло к нам издавна, она вошла в стандартный набор военных во времена Первой мировой войны.



Армейская фляга может стать полезной для солдата в самых неожиданных ситуациях и даже спасти жизнь. Наличие данного приспособления для хранения воды помогает уберечься от обезвоживания в полевых условиях. Это бутыль плоской или овальной формы, крышка которой завинчивается. Многие модели имеют крышку с ниппелем, что позволяет выпить воды, не откручивая бутыль. Специализированный интернет-магазин военторг PANCER предлагает большой выбор необходимых для военного дела атрибутов. Здесь можно купить флягу армейскую в Украине с доставкой по Киеву и в другие города страны.

Характеристика и основные виды современных военных фляг

Походная солдатская фляга отличается небольшими размерами, малым весом, а также удобством использования. Ее применение наиболее удобно совместно с чехлом или специальным ремнем. Таким образом, ее комфортно носить с собой, не нагружая карманы или рюкзак дополнительным весом. Фляга для воды всегда должна быть под рукой, чтобы в любой ситуации можно было ею воспользоваться. Вместимость бутыля может быть разной, можно подобрать оптимальный вариант для личного использования.



Сейчас фляга для воды армейская используется не только служащими. Это практичное решение для тех, кто любит походы, путешествия, подниматься в горы и даже для охоты. В ней можно носить с собой не только воду, но и другие напитки – чай, кофе. Такой бутыль в специальном термочехле спокойно заменяет термос. В связи с популярностью и универсальностью данного военного атрибута сейчас их выпускается множество видов. Одним из основных вариантов классификации является материал производства:

- алюминий – фляга алюминиевая армейская является наиболее востребованным вариантом среди военных, это очень легкая бутыль;

- нержавеющая сталь – универсальный вариант, отлично подходит для длительной эксплуатации, не подвергается воздействию коррозии;

- серебряные – коллекционные, подарочные и сувенирные модели, не пользуются спросом для походов, но являются оптимальным вариантом для подарка.



Также существует пластиковые фляги армейские, они изготавливаются на основе пищевого полимера. Однако такой вид не очень популярен, поскольку имеет значительный недостаток – быстро остывает и нагревается.



Кроме материала производства, фляги военные распределяют на виды по типу исполнения и назначению. Ориентируясь на эти параметры, определяется применение данного аксессуара. Модели, оснащенные чехлами, способны дольше сохранять температуру жидкости. Складные и мягкие модели отлично подходят для эксплуатации в сложных условиях и занимают минимум места в походном рюкзаке. В связи с назначением выделяют такие модели:

- солдатские фляги;

- походные;

- сувенирные;

- тактические фляги;

- туристические;

- охотничьи.



Купить армейскую флягу по доступной цене можно в Украине. Стоимость таких аксессуаров меняется в зависимости от материала производства, наличия чехла и других параметров.

Достоинства покупки походной солдатской фляги

Польза от применения фляги для служащих, охотников или туристов достаточно большая. Главным преимуществом является доступ к чистой воде даже в самых экстремальных условиях. Покупка такого атрибута позволяет пользоваться такими преимуществами:

- не занимает много места;

- удобное применение;

- простое изделие;

- доступная цена;

- маленький вес;

- герметична;

- можно сохранять температуру жидкости;

- изготавливается из прочных материалов;

- имеет множество вариантов для применения.



Изготавливаются фляги военные из экологически чистых материалов. Поэтому вода или иные напитки, содержащиеся внутри, не будут содержать вредные добавки. Интернет-магазин PANCER предлагает возможность купить качественные и практичные военные фляги. Большой ассортимент позволяет приобрести подходящую для себя модель.