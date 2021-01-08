Samsung представила ТВ-пульт без традиционных батареек, но с солнечной батареей

Компания Samsung разработала совершенно новый пульт дистанционного управления (ПДУ) для своих смарт-телевизоров: им будут комплектоваться панели уже с текущего года.
Одна из особенностей новинки — батареи с солнечными элементами. Они смогут подзаряжаться от искусственного или естественного освещения. Кроме того, восполнение запаса энергии может осуществляться через симметричный разъём USB Type-C.
Такие конструктивные изменения привели к упразднению традиционного отсека для батареек типа ААА. По заявлениям южнокорейского гиганта, данный шаг поможет сократить отходы примерно на 99 миллионов элементов AAA за следующие семь лет.
Плюс к этому при производстве новых пультов Samsung будет использовать до 24 % вторичного пластика из переработанных бутылок. Это поможет дополнительно сократить негативное влияние на экологию.
Напомним, что компания Samsung на этой неделе анонсировала новейшие смарт-телевизоры — продвинутые панели MICRO LED, флагманские устройства Neo QLED и интерьерные The Frame.
В ближайшие несколько лет Samsung будет следовать стратегии Going Green, которая включает в себя несколько долгосрочных программ устойчивого развития ТВ-направления компании. Это, в частности, сокращение углеродного следа и повышение энергетической эффективности, а также применение экологичной упаковки.
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