Samsung представила ТВ-пульт без традиционных батареек, но с солнечной батареей

8 января 2021, 10:38

Компания Samsung разработала совершенно новый пульт дистанционного управления (ПДУ) для своих смарт-телевизоров: им будут комплектоваться панели уже с текущего года.



Одна из особенностей новинки — батареи с солнечными элементами. Они смогут подзаряжаться от искусственного или естественного освещения. Кроме того, восполнение запаса энергии может осуществляться через симметричный разъём USB Type-C.

Такие конструктивные изменения привели к упразднению традиционного отсека для батареек типа ААА. По заявлениям южнокорейского гиганта, данный шаг поможет сократить отходы примерно на 99 миллионов элементов AAA за следующие семь лет.



Плюс к этому при производстве новых пультов Samsung будет использовать до 24 % вторичного пластика из переработанных бутылок. Это поможет дополнительно сократить негативное влияние на экологию.



Напомним, что компания Samsung на этой неделе анонсировала новейшие смарт-телевизоры — продвинутые панели MICRO LED, флагманские устройства Neo QLED и интерьерные The Frame.