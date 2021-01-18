Наследник империи Samsung рискует вновь отправиться за решётку

18 января 2021, 14:15

Внук основателя корпорации Samsung Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) в 2017 году уже был приговорён к тюремному заключению по делу о взятке, за решёткой он провёл около года, но теперь ему светит новый срок продолжительностью два с половиной года.

Принять участие в формировании новой структуры управления Samsung после смерти отца он не сможет, если действительно отправится в тюрьму.



Примечательно, что первый приговор по длящемуся годами расследованию о коррупции в рядах руководства Samsung Electronics предусматривал пятилетний срок заключения Ли Джэ Ёна, но фактически он провёл в тюрьме около года, добившись досрочного освобождения. Статус вице-президента внук основателя Samsung совмещал с ролью фактического руководителя южнокорейского конгломерата. После смерти отца в октябре прошлого года Ли Джэ Ён должен был способствовать прогрессивным реформам, направленным на повышение прозрачности структуры управления компанией. На ключевые посты он был готов назначить наёмных менеджеров, а не приближённых к семье основателя персон.



Как сообщают агентства Bloomberg и Reuters, теперь реализация намеченных преобразований под вопросом, поскольку Верховный суд Южной Кореи приговорил Ли Джэ Ёна к новому тюремному сроку в два с половиной года. Адвокат вице-президента Samsung сообщил публике, что всё судебное разбирательство спровоцировано злоупотреблениями бывшего президента Samsung, а потому решение суда вызывает у стороны обвиняемого лишь сожаление. Прошлый годичный срок заключения пойдёт в зачёт нового, поэтому фактически Ли Джэ Ён должен будет находиться в тюрьме не более полутора лет. У обвиняемого есть семь дней на обжалование решения суда, но эксперты в области права считают шансы на успех минимальными. Акции Samsung Electronics упали в цене на 4 % после оглашения приговора.

(С) 3dnews