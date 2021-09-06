Samsung мотивируют построить фабрику чипов в Техасе огромными льготами

6 сентября 2021, 10:15

Принято считать, что после освобождения из тюрьмы вице-президента Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) корейский гигант будет быстрее принимать решения, связанные с крупными инвестициями, и заинтересованные стороны это используют.

Новое предприятие в США может расположиться в одном из трёх американских штатов. В Техасе на статус строительной площадки Samsung претендуют города Остин и Тейлор, последний готов предоставить больше места и налоговые льготы.



В окрестностях Остина у Samsung Electronics уже есть предприятие по контрактному производству полупроводниковых компонентов, поэтому было бы логично новое предприятие разместить в непосредственной близости. Компания даже купила соседний участок земли, но не исключено, что использован он будет для расширения существующего предприятия, а не строительства нового.



Как отмечает Reuters, власти города Тейлор в округе Уильямсон готовы привлечь Samsung долговременными налоговыми льготами, если компания выберет соответствующую площадку для строительства нового предприятия, оцениваемого в $17 млрд. Власти Тейлора предлагают освобождение от налога на собственность, величина льготы составит 92,5 % ставки в течение первых десяти лет, 90 % на протяжении второго десятилетия и 85 % на протяжении третьего. Власти также готовы компенсировать Samsung затраты на согласование проекта.



Тейлор расположен в 40 километрах от Остина, предлагаемая площадка имеет площадь 4,81 км2. Это почти в пять раз больше, чем соседний с имеющимся предприятием в Остине участок. Если Samsung решится построить в Тейлоре предприятие, то работы на площадке начнутся в первом квартале следующего года, а выдавать продукцию оно начнёт к концу 2024 года.

(С) 3dnews.