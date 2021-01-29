К релизу готовится новый телефон Nokia в формате раскладушки с поддержкой LTE

29 января 2021, 11:45

HMD Global, получившая в 2016 году лицензию на выпуск телефонов под брендом Nokia, помимо современных смартфонов периодически выпускает переиздания легендарных мобильных телефонов марки.

В продаже уже есть телефон-«раскладушка» Nokia 2720, а теперь ещё одно устройство Nokia в аналогичном форм-факторе замечено в базе данных FCC.



Устройство имеет номер модели TA-1295. Изображение, демонстрирующее схематическое расположение компонентов внутри устройства, позволяет получить представление о его дизайне. Кроме того, благодаря данным, предоставленным для сертификации, известно, что телефон будет использовать карты nano-SIM, а также получит поддержку LTE и Wi-Fi. Также известно, что устройство будет работать под управлением операционной системы KaiOS.