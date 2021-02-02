"Ростелеком" создаст частную мобильную сеть LTE

2 февраля 2021, 11:15

«Ростелеком» построит частную сеть стандарта LTE (pLTE) на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия).



Проект реализуется по заказу Якутской топливно-энергетической компании (ПАО «ЯТЭК»). Сеть pLTE обеспечит ЯТЭК надежную передачу данных с учетом требований информационной безопасности и станет основой для внедрения цифровых технологий в промышленности.

На территории месторождения «Ростелеком» построит и введет в эксплуатацию пять базовых станций и центральный узел pLTE. Используемые диапазоны частот базовых станций 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц гарантируют высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.Использование беспроводной сети pLTE обеспечит гибкую коммуникацию между сотрудниками, дуплексную телефонию с абонентами автоматической телефонной станции, предназначенной для использования внутри компании.Телеметрия «Умной скважины» будет реализована с помощью технологии NB-IoT . Сервис позволит сотрудникам компании управлять производственными объектами на расстоянии. Например, считывать данные о давлении и температуре на скважинах с естественным давлением, не оборудованных электроснабжением. При этом датчик будет работать в энергосберегающем режиме на встроенной батарее не менее трех лет.С помощью программно-аппаратного комплекса «Умная каска» диспетчер предприятия сможет определить местоположение работника, контролировать его положение в пространстве, информацию о серьезных ударах по каске и создавать оптимальные треки для обходчиков. Дополнительно вместе с производственным шлемом сотрудникам ЯТЭК будет выдан трекер, осуществляющий сверхточное позиционирование работника. В случае происшествия устройство автоматически передаст последние координаты сотрудника и отправит сигнал тревоги на диспетчерский пульт, параллельно активировав специальную сеть для поиска.Также на территории предприятия будет реализовано видеонаблюдение с интеллектуальной функцией видеоаналитики.