Представлен корпус-башня darkFlash DLH21 с RGB-подсветкой под платы Mini-ITX

5 февраля 2021, 10:45

Анонсирован компьютерный корпус darkFlash DLH21, предназначенный для создания компактной настольной станции с элегантным обликом.

Новинка будет предлагаться в белом, чёрном, розовом и салатовом цветовых вариантах.

Изделие представляет собой башню с габаритами 238,8 × 175 × 412 мм. Четыре боковые стенки и верхняя панель имеют перфорацию, что способствует хорошей циркуляции воздуха.



Корпус рассчитан на установку материнской платы формата Mini-ITX. Длина графического ускорителя с вертикальным монтажом может достигать 320 мм. Для питания можно задействовать блок стандарта SFX/SFX-L длиной до 125 мм.

Предусмотрены посадочные места для двух 2,5-дюймовых накопителей и одного 3,5-дюймового устройства. Вместо последнего можно закрепить радиатор системы жидкостного охлаждения формата до 240 мм.



Высота процессорного кулера не должна превышать 134 мм. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, симметричный разъём USB Type-C и стандартное 3,5-мм аудиогнездо.

В области основания предусмотрена многоцветная подсветка RGB. Переключать режимы её работы можно при помощи специальной кнопки. Информации об ориентировочной цене пока нет.

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