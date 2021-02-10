Sony запатентовала блок с дополнительными кнопками для контроллера DualSense

10 февраля 2021, 10:15

В конце 2019 года Sony представила насадку для контроллера DualShock 4 от PlayStation 4, оснащённую двумя дополнительными программируемыми кнопками, которые позволяют расширить функциональность устройства.

Согласно свежему патенту, компания разрабатывает аналогичный аксессуар и для DualSense, представленного с PlayStation 5.

Заявка на патент была подана компанией в конце июня прошлого года, а патент был выдан несколько дней назад. Судя по изображениям, устройство получит дизайн, практически идентичный аналогичному аксессуару для DualShock 4. До выхода PlayStation 5 предполагалось, что контроллер для консоли получит встроенные задние кнопки, однако этого не произошло. Как и в случае с прежним устройством, новый аксессуар будет подключаться к контроллеру с помощью портов, расположенных на его нижнем торце. Между клавиш расположится круглый OLED-дисплей, как и на предыдущей модели, который будет отображать обозначения функций, заданных для кнопок.