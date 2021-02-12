Топ5 игр по версии Campobet by Soft2bet в 2021 году

В общей выборке игроков за 2020 по данным Soft2bet женщины составляют 11,74%, мужчины - 88,26%
В зависимости от возрастной группы картина меняется - соотношение м-ж внутри группы:
18-25 лет - 90,58% и 9,42%.
26-35 - 89,15% и 10,85%.
36-45 - 87,94% и 12,06%.
46-55 - 84,63% и 15,37%.
56+ 74,20% и 25,80%.
Распределение по возрастным группам
Общее распределение по возрастным группам выглядит так:
18-25 лет - 27,18 %.
26-35 - 22,51 %.
36-45 - 37,43 %.
46-55 - 8,77 %.
56+ - 4,10%.
Обращает внимание, что женщин-игроков меньше, чем по данным других брендов Soft2bet.
Например, для Casinia этот показатель - 23,10%, Frumzi - 24,21, Malina casino - 22,89, Nomini - 23,94, Cadoola - 28,26.
При этом и внутри возрастных групп идет плавный рост. Скачек в два раза в группе 56+. Но ее доля 4,10 в общей выборке.
В 2020 среди игр выделилась пятерка лидеров, которые так же популярны и на начало 2021-го:
ROULETTE от Evolution
MONOPOLY от Evolution
Book of Gods от Beefee
Stunning Hot от Beefee
BLACKJACK от Evolution
Roulette
Roulette от Evolution Gaming — это разнообразные вариации игры в рулетку в режиме Live. Поставщик вышел на рынок в 2006 году и быстро занял лидирующие позиции. Сегодня Evolution Gaming предлагает широкий ассортимент лайв-игр высокого качества для ставок с ПК и мобильных устройств. Живые дилеры, задействованные в трансляции, общаются с пользователями на их родном языке.
Предусмотрены различные варианты популярной игры:
- европейская;
- американская;
- французская;
- авто;
- мгновенная;
- с двойным шариком;
- Lighting;
- Immersive.
Все они отличаются дизайном, правилами, бонусами и максимальным размером ставок.
MONOPOLY
Монополия от Evolution Gaming — лайв-игра, представляющая собой гибрид из Колеса Фортуны и известного настольного развлечения. Цель — угадать, на каком сегменте колесо остановится после вращения. В онлайн-шоу участвует живой дилер. Он вращает колесо и общается с участниками сессии. В автомате предусмотрена дополнительная бонусная игра. Возникает 3D-доска. Кидая кости, игроки виртуально путешествуют по ней и собирают дополнительные призы: множители, спины и денежные призы.
Book of Gods
Book of Gods — пятибарабанный слот от BF Games c 10 фиксированными линиями выплат. Игра вышла в 2019 году. Провайдер Big Time Gaming выпустил одноименный слот. Но спутать эти модели невозможно: автомат от Bee Free имеет египетскую тематику, разработка же BTG основана на древнегреческих легендах. Механика эмуляторов тоже отличается.
Студия добавила в слот следующие опции:
- фриспины;
- скаттер;
- дикий символ;
- игра на удвоение.
RTP — 96,12%, волатильность высокая.
Stunning Hot
Stunning Hot — популярная разработка компании BF Games. Производитель выпустил больше 50 игровых автоматов разной тематики. Вендор получил лицензии в нескольких юрисдикциях.
Видеослот Stunning Hot выпущен в 2016 году. Это простенький фруктовик на 5 барабанах. Пять фиксированных линий собирают призовые комбинации из вишенок, арбузов, апельсинов, семерок и звезд. Минимальный размер ставки — 0,1, максимальный — 200 монет.
Процент вероятной отдачи составляет 96,01%. Волатильность средняя. В слоте не предусмотрен бонусный раунд, но есть риск-игра: нужно угадать цвет карты. За пять раундов можно увеличить сумму выигрыша в 32 раза.
BLACKJACK
BLACKJACK — популярная карточная игра в Live-режиме с HD-видеотрансляцией от провайдера Evolution. Минимальная ставка — 5 евро, максимальная — 500 евро. Характеристики блэкджека:
- выигрышная рука 1 к 1;
- предусмотрена страховка, если у крупье 21 очко: 2 к 1.
Дилер всегда добирает карты, если общая сумма очков у него равна 16. Если больше 17 — он останавливается.
Блэкджек в режиме реального времени проходит под прицелом всего одной камеры, однако зал хорошо просматривается. Для развлечения выбрана студия Authentic Gaming. Дилер разговаривает на любом языке. К игре приглашают 7 участников, игрок выбирает одно из мест напротив крупье.