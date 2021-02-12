Топ5 игр по версии Campobet by Soft2bet в 2021 году

12 февраля 2021, 13:39

В общей выборке игроков за 2020 по данным Soft2bet женщины составляют 11,74%, мужчины - 88,26%

В зависимости от возрастной группы картина меняется - соотношение м-ж внутри группы:

18-25 лет - 90,58% и 9,42%.

26-35 - 89,15% и 10,85%.

36-45 - 87,94% и 12,06%.

46-55 - 84,63% и 15,37%.

56+ 74,20% и 25,80%.

Распределение по возрастным группам

Общее распределение по возрастным группам выглядит так:

18-25 лет - 27,18 %.

26-35 - 22,51 %.

36-45 - 37,43 %.

46-55 - 8,77 %.

56+ - 4,10%.

Обращает внимание, что женщин-игроков меньше, чем по данным других брендов Soft2bet.

Например, для Casinia этот показатель - 23,10%, Frumzi - 24,21, Malina casino - 22,89, Nomini - 23,94, Cadoola - 28,26.

При этом и внутри возрастных групп идет плавный рост. Скачек в два раза в группе 56+. Но ее доля 4,10 в общей выборке.

В 2020 среди игр выделилась пятерка лидеров, которые так же популярны и на начало 2021-го:

ROULETTE от Evolution

MONOPOLY от Evolution

Book of Gods от Beefee

Stunning Hot от Beefee

BLACKJACK от Evolution

Roulette

Roulette от Evolution Gaming — это разнообразные вариации игры в рулетку в режиме Live. Поставщик вышел на рынок в 2006 году и быстро занял лидирующие позиции. Сегодня Evolution Gaming предлагает широкий ассортимент лайв-игр высокого качества для ставок с ПК и мобильных устройств. Живые дилеры, задействованные в трансляции, общаются с пользователями на их родном языке.

Предусмотрены различные варианты популярной игры:

- европейская;

- американская;

- французская;

- авто;

- мгновенная;

- с двойным шариком;

- Lighting;

- Immersive.

Все они отличаются дизайном, правилами, бонусами и максимальным размером ставок.

MONOPOLY

Монополия от Evolution Gaming — лайв-игра, представляющая собой гибрид из Колеса Фортуны и известного настольного развлечения. Цель — угадать, на каком сегменте колесо остановится после вращения. В онлайн-шоу участвует живой дилер. Он вращает колесо и общается с участниками сессии. В автомате предусмотрена дополнительная бонусная игра. Возникает 3D-доска. Кидая кости, игроки виртуально путешествуют по ней и собирают дополнительные призы: множители, спины и денежные призы.

Book of Gods

Book of Gods — пятибарабанный слот от BF Games c 10 фиксированными линиями выплат. Игра вышла в 2019 году. Провайдер Big Time Gaming выпустил одноименный слот. Но спутать эти модели невозможно: автомат от Bee Free имеет египетскую тематику, разработка же BTG основана на древнегреческих легендах. Механика эмуляторов тоже отличается.

Студия добавила в слот следующие опции:

- фриспины;

- скаттер;

- дикий символ;

- игра на удвоение.

RTP — 96,12%, волатильность высокая.

Stunning Hot

Stunning Hot — популярная разработка компании BF Games. Производитель выпустил больше 50 игровых автоматов разной тематики. Вендор получил лицензии в нескольких юрисдикциях.

Видеослот Stunning Hot выпущен в 2016 году. Это простенький фруктовик на 5 барабанах. Пять фиксированных линий собирают призовые комбинации из вишенок, арбузов, апельсинов, семерок и звезд. Минимальный размер ставки — 0,1, максимальный — 200 монет.

Процент вероятной отдачи составляет 96,01%. Волатильность средняя. В слоте не предусмотрен бонусный раунд, но есть риск-игра: нужно угадать цвет карты. За пять раундов можно увеличить сумму выигрыша в 32 раза.

BLACKJACK

BLACKJACK — популярная карточная игра в Live-режиме с HD-видеотрансляцией от провайдера Evolution. Минимальная ставка — 5 евро, максимальная — 500 евро. Характеристики блэкджека:

- выигрышная рука 1 к 1;

- предусмотрена страховка, если у крупье 21 очко: 2 к 1.

Дилер всегда добирает карты, если общая сумма очков у него равна 16. Если больше 17 — он останавливается.

Блэкджек в режиме реального времени проходит под прицелом всего одной камеры, однако зал хорошо просматривается. Для развлечения выбрана студия Authentic Gaming. Дилер разговаривает на любом языке. К игре приглашают 7 участников, игрок выбирает одно из мест напротив крупье.