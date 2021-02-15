Kingston Digital представляет линейку продуктов Workflow

15 февраля 2021, 9:15

Компания Kingston представляет док-станцию Workflow station и специальные совместимые с ней картридеры. Как и следует из названия, новинка должна помочь создателям контента организовать рабочие процессы на стадии постпродакшна.



Док-станция Workflow Station и картридеры дают пользователям возможность создать и настроить под свои потребности систему быстрой выгрузки файлов, которая позволит скачивать аудио- и видеофайлы или фото сразу из нескольких источников одновременно. Съёмка в 4K/8K с использованием нескольких камер и портативных аудиозаписывающих устройств или B-Roll с дронами и GoPro пройдут намного быстрее благодаря возможности одновременно передавать отснятые материалы со всех устройств при помощи док-станции Workflow Station с подключенным мини-хабом USB и картридерами для карт памяти форматов SD или microSD. При этом картридеры также можно использовать в качестве независимых устройств, подключив к ноутбуку с помощью комплектного кабеля USB-C прямо во время рабочей поездки. Съемка на местах или работа с файлами в студии, Kingston всегда с вами.

Док-станция Workflow Station и картридеры защищены двухлетней гарантией с бесплатной технической поддержкой. Более детальная информация доступна на сайтеОсобенности и характеристики док-станции Workflow Station и картридеров:Быстрая выгрузка файлов — Одновременная передача фото и видео- или аудиофайлов из нескольких источников.Универсальность системы — используйте только USB-хаб и картридеры, совместимые с вашим оборудованием.Максимальная портативность — картридеры можно легко взять с собой и использовать отдельно от док-станции благодаря комплектным кабелям USB-C.Невероятная производительность — док-станция Workflow Station и другие продукты линейки поддерживают интерфейс USB 3.2, чтобы вы быстрее могли перейти к монтажу отснятых материалов.Workflow Station (Док-станция и мини-хаб USB)Интерфейс: док-станция: USB 3.2 Gen 2, Мини-хаб USB: USB 3.2 Gen 1Разъём:док-станция: USB-C, Мини-хаб USB: USB-CПоддерживаемые типы разъёмов USB: Мини-хаб USB: USB-A, USB-CКомплектация: док-станция: Workflow, мини-хаб USB, кабель USB-C - USB-C, зарядное устройство, 4 переходника для зарядного устройства, руководство пользователяРазмеры: док-станция: 160,27 x 70,27 x 55,77 мм, Мини-хаб USB: 62,87 x 16,87 x 50 ммВес: док-станция: 292 г, Мини-хаб USB: 30 гРабочая температура: от -0°C до 60°CТемпература хранения: от -25°C до 85°CГарантия/поддержка: 2-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкойСовместимые ОС: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)Картридер Workflow для карт SDИнтерфейс: USB 3.2 Gen 1Разъём: USB-CПоддерживаемые карты памяти: Поддержка карт памяти UHS-II SD. Обратная совместимость с картами UHS-I SDКомплектация: картридер для карт памяти SD с двумя слотами, кабель USB-C - USB-C, руководство пользователяРазмеры: 62,87 x 16,87 x 50 ммВес: 31 гРабочая температура: -0°C до 60°CТемпература хранения: -25°C до 85°CГарантия/поддержка: 2-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкойСовместимые ОС: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)Картридер Workflow для карт microSDИнтерфейс: USB 3.2 Gen 1Разъём: USB-CПоддерживаемые карты памяти: Поддержка карт памяти UHS-II microSD. Обратная совместимость с картами UHS-I microSDКомплектация: картридер для карт памяти microSD с двумя слотами, кабель USB-C - USB-C, руководство пользователяРазмеры: 62,87 x 16,87 x 50 ммВес: 29 гРабочая температура: -0°C до 60°CТемпература хранения: -25°C до 85°CГарантия/поддержка: 2-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкойСовместимые ОС: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)