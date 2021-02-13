Идеи подарков для любителей техники

13 февраля 2021, 11:15

Когда настает момент определиться с подарком для бесчисленного количества друзей, родственников, любимых и близких, многие в панике хватаются за голову. Ведь выбрать нужно что-то, чтобы оно наверняка понравилось!

Если в вашем списке тех, кто вел себя хорошо в ушедшем году значится любитель техники и гаджетов, то пара нижепредставленных вариантов могут послужить хорошим советом или вдохновить вас на нечто схожее.

iPad

Вполне возможно, гаджет, о котором мечтает фанат из вашего списка такой, что его можно носить с собой в рюкзаке и использовать для работы, учебы или развлечений. Для таких случаев iPad становится идеальным вариантом, а если он новейшей модели, то лучше подарка подобрать невозможно. В частности iPad Air слывет среди поклонников продукции Apple как одно из самых мощных устройств на рынке. Ни один киноман или усердный работник не останется равнодушным к новому дисплею Liquid Retina размером 10,9 дюйма, который позволяет комфортно работать и наслаждаться качеством картинки. Работа без лагов и задержек обеспечена, благодаря новому супербыстрому процессору A14 Bionic. Также, если получателю особенно нравится определенный цвет, iPad доступен в зеленом цвете, «голубом небе», «розовом золоте» и неизменном «сером космосе». Несмотря на то, что новый планшет не оснащен 5G, разработчики Apple заявляют, что iPad Air обладает улучшенной на 60% производительностью и скоростью скачивания, по сравнению с предыдущими моделями. Это значит, что пользователь все так же может наслаждаться онлайн играми или просмотром любимых сериалов на Netflix, Амедиатеке, PokerStars TV или Кинопоиске.

Новая консоль

Многие уже воспользовались возможностью подарить знакомому геймеру только что выпущенную консоль, в связи с релизом Sony PlayStation 5 незадолго до Нового года. PlayStation 5 и Xbox Series S/X определенно подняли приставки на новый уровень не только характеристиками, но и дизайном. По габаритам новая «игровая станция» тяжелее своего прошлогоднего собрата более чем на килограмм, а также – оснащена новой системой охлаждения, отличающейся функциональностью и тихой работой. PlayStation 5 представлена в двух версиях – с дисководом и без, поэтому после получения подарка игрок спокойно сможет использовать все уже имеющиеся на дисках игры.

Число проданных приставок до нового года зашкаливало, что отрицательно сказывалось на количестве приставок в наличии у крупных ритейлеров. Поэтому если вы рассматриваете новенькую консоль в качестве варианта, то о приобретении такого подарка стоит позаботиться заблаговременно. А тем, кто уже имеет возможность порадоваться новому приобретению, оно обеспечит многие месяцы и годы веселья и выбор отличных игр, таких как FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk, Resident Evil: Village и другие.

AeroGarden

Этот вариант идеально подходит для кандидатов с любовью не только к гаджетам, но и живой природе. Концепт устройства довольно прост: волшебная коробочка отлично помогает в уходе за растениями, поливает их и следит за тем, чтобы они получали достаточное количество света. Инновационный дизайн устройства заключается в отсутствии почвы. Растения отлично растут в воде, что избавляет владельца от покупки почвы и ухода за ней, а также сохраняет время на уборку. В комплекте с AeroGarden идут высокоэффективные LED лампочки, которые обеспечивают растениям полноценный и быстрый рост.

Данное устройство будет незаменимо для тех, кто только начинает свой путь в растениеводстве, или тех, кто любит выращивать овощи и приправы в домашних условиях. Никаких дополнительных усилий не требуется! Система самостоятельно включит и выключит свет по надобности, польет растения и сообщит вам, если контейнер с водой нужно пополнить.

Беспроводные наушники

Все сталкивались с проблемой проводных наушников, когда провод бесконечно путается в кармане, коннектор отходит от одного из наушников или ломается разъем незадолго до поездки или прямо перед входом в метро. Идеальным подарком для тех, с кем это происходит постоянно, является пара беспроводных наушников. Отсутствие проводов изрядно облегчает жизнь тем, что новые наушники можно запросто соединить со смартфоном, смарт-часами или планшетом через Bluetooth. Наушники идут в комплекте с зарядным кейсом, что очень удобно при прослушивании музыки на улице. Владелец практически любого телефона может найти подходящую модель. Будь то AirPods, Samsung Buds или OnePlus Buds, любой меломан обрадуется возможности долгого прослушивания любимых треков в самолете, по пути на работу или на пробежке без каких-либо проблем.