LG опровергла остановку разработки раздвижного смартфона Rollable

23 февраля 2021, 10:15

LG Electronics выступила с опровержением появившихся в Сети сообщений о приостановке работ над раздвижным смартфоном Rollable со скручиваемым дисплеем.

Как сообщила компания ресурсу The Verge, окончательное решение по поводу выпуска раздвижного смартфоном, о котором она рассказала в видеоклипе в рамках виртуальной выставки Consumer Electronics Show 2021, пока не принято.



Комментируя сообщения об остановке работ над смартфоном Rollable, представитель LG сказал: «Я могу твёрдо отрицать, будто по будущим мобильным продуктам было окончательно принято какое-то подобное решение».



Следует понимать, что отрицание принятия окончательного решения — не совсем то же самое, что заверение всех в том, что смартфон Rollable обязательно появится в 2021 году. Комментарий компании скорее отражает всеобщую неопределённость, которая появилась при проектировании, производстве и доставке любой сложной электроники во время глобальной пандемии. Иными словами, вполне возможно, что публикация ресурса Yonhap News, который со ссылкой на поставщиков компонентов вчера сообщил о приостановке работ над LG Rollable, вполне соответствует истине.



LG сложно конкурировать с другими крупными производителями смартфонов, такими как Samsung или Huawei. Бизнес по производству смартфонов последнее время приносит ей лишь убытки, составившие около $4,5 млрд за последние пять лет. Но компания, похоже, намерена сделать всё, чтобы LG Wing не стал её последним «уникальным» телефоном. Так что будущее смартфона Rollable остаётся неясным, но эта история всё ещё не окончена.

(С) 3dnews.