LG подтвердила планы выпустить скручивающийся смартфон в начале 2021 года

6 октября 2020, 13:15

Согласно недавно опубликованному патенту, LG работает над первым в мире скручивающимся смартфоном.



Согласно последним слухам, распространяемым источниками, знакомыми с вопросом, это устройство получит матрицу BOE и будет представлено в начале следующего года.

Сообщается, что экран смартфона в развёрнутом виде сможет похвастаться диагональю в 8 дюймов. Слухи о скором выходе устройства подтвердил административный директор LG Квон Бонг-Сок (Kwon Bong-Seok), который объявил, что в 2021 году компания запустит мобильный телефон со скручиваемым выдвижным экраном. LG уже начала производство прототипов этого устройства на заводе в Пхёнтхэке. Предполагается, что до начала серийного производства смартфона будет выпущено несколько тысяч опытных образцов. Устройство получит толстый прямоугольный корпус с небольшим внешним экраном, функциональными клавишами и кнопкой для разблокировки выдвижного дисплея. На нижней части корпуса расположится единственная камера.