LG подтвердила, что Wing — это имя нового смартфона компании

Южнокорейская компания LG Electronics подтвердила, что новый смартфон компании будет представлен 14 сентября под именем Wing.
Необычное устройство имеет два дисплея, расположенных один за другим. Особенность новинки в том, что основной дисплей может поворачиваться на 90°, меняя ориентацию с портретной на альбомную и наоборот.
Согласно имеющимся данным, основной экран новинки имеет диагональ 6,8 дюйма, а дополнительный — 4 дюйма. Ранее также сообщалось, что в конструкции Wing предусмотрена тройная основная камера, построенная на базе 64-мегапиксельного сенсора. Предполагается, что аппаратной основой устройства станет чип Qualcomm Snapdragon 765G, который обеспечит работу в сетях связи пятого поколения (5G).
«LG Electronics подтверждает, что LG Wing будет первым продуктом, запущенным в рамках проекта Explorer Project, новой категории мобильных устройств LG, нацеленных на открытие новых способов взаимодействия с мобильными устройствами, с упором на постоянно меняющиеся потребности современных потребителей и решение сложных задач. Самый смелый и новейший смартфон LG будет предлагать новый форм-фактор и возможности, которые невозможно было бы реализовать с помощью обычных смартфонов», — говорится в сообщении LG.
(C) 3Dnews