LG подтвердила, что Wing — это имя нового смартфона компании

7 сентября 2020, 10:15

Южнокорейская компания LG Electronics подтвердила, что новый смартфон компании будет представлен 14 сентября под именем Wing.

Необычное устройство имеет два дисплея, расположенных один за другим. Особенность новинки в том, что основной дисплей может поворачиваться на 90°, меняя ориентацию с портретной на альбомную и наоборот.