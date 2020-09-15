LG представила продвинутый поворотный смартфон Wing с двумя дисплеями

LG — далеко не новичок в смартфонах с двумя экранами, но компания только что официально представила своё самое смелое решение этого класса — Wing.
Это первый аппарат, выпущенный в рамках проекта Explorer, призванного вносить новации в пользовательское окружение. Компания говорит, что новые смартфоны все на одно лицо: выглядят более-менее одинаково и предлагают в целом одно и тоже. Но это не тот случай.
Новый телефон вдохновлён современными тенденциями LG в области смартфонов с двумя экранами: G8X ThinQ и Velvet, а также классическим поворотным телефоном LG VX9400, выпущенным более 10 лет назад. Wing станет первым устройством под новым брендом LG Explorer Project, призванных вдохнуть новую жизнь в принципы работы смартфона.
Самая интересная особенность Wing — это, конечно же, две OLED-панели. Первая — стандартный 6,8-дюймовый основной экран P-OLED (2460 × 1080) без каких-либо рамок или выемок. Второй — 3,9-дюймовый дисплей G-OLED (1240 × 1080), расположенный под основным, он делает Wing уникальным аппаратом. Вместо того, чтобы складывать две полноразмерные (или одну гибкую) панель друг ко другу, основной дисплей здесь поворачивается и поднимается вверх, открывая второй экран, превращая смартфон в подобие буквы Т.
У LG большие амбиции в отношении функциональных возможностей, которые может обеспечить этот новый формат. Идея состоит в том, что в «поворотном режиме» основной дисплей используется для главной задачи, а второй служит дополнительным окошком для запуска отдельного приложения или просто расширенных элементов управления.
Например, LG предлагает использовать дополнительную панель для управления камерой, освобождая основной дисплей от нагромождения настроек. А при просмотре фотографий внизу выводятся миниатюры, вверху — полноразмерные изображения. Большой поворотный экран можно задействовать под массивную широкоэкранную клавиатуру для удобного общения в чате. Видеоприложения могут использовать второй дисплей для управления мультимедиа и громкостью, а в YouTube можно отвечать на комментарии при одновременном полноэкранном просмотре видео. Однако во многом функциональность будет зависеть от активности сторонних разработчиков, которые вряд ли поспешат воспользоваться преимуществами эксклюзивного второстепенного дисплея.
(C) 3dnews