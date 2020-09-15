LG представила продвинутый поворотный смартфон Wing с двумя дисплеями

15 сентября 2020, 11:45

LG — далеко не новичок в смартфонах с двумя экранами, но компания только что официально представила своё самое смелое решение этого класса — Wing.

Это первый аппарат, выпущенный в рамках проекта Explorer, призванного вносить новации в пользовательское окружение. Компания говорит, что новые смартфоны все на одно лицо: выглядят более-менее одинаково и предлагают в целом одно и тоже. Но это не тот случай.



Новый телефон вдохновлён современными тенденциями LG в области смартфонов с двумя экранами: G8X ThinQ и Velvet, а также классическим поворотным телефоном LG VX9400, выпущенным более 10 лет назад. Wing станет первым устройством под новым брендом LG Explorer Project, призванных вдохнуть новую жизнь в принципы работы смартфона.