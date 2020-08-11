В сентябре Samsung начнёт строить новый завод по производству микросхем

В Сети появились сообщения о том, что следующем месяце Samsung начнёт строительство третьего завода по производству микросхем в южнокорейском Пхёнтхэке.
Подготовка участка под строительство завода в Пхёнтхэке (Южная Корея) ведётся с июня. Сообщается, что Samsung стремится построить объект Pyeongtaek Line 3 (P3) быстрее, чем планировалось раньше, и обратилась к властям с просьбой незамедлительно предоставить ей разрешение на начало запуска активной фазы строительных работ.
Согласно предварительным оценкам, южнокорейский гигант потратит 30 трлн вон (около $25,2 млрд) на строительство завода P3, который станет крупнейшим предприятием Samsung по производству микросхем в Пхёнтхэке. Как ожидается, он будет запущен в эксплуатацию в 2023 году.
Сообщается, что компания планирует построить в Пхёнтхэке в общей сложности шесть заводов по производству микросхем. В настоящее время здесь работает завод P1, а строящийся комплекс P2, как ожидается, будет полностью запущен в следующем году.
Samsung пока не раскрывает, какие чипы планирует выпускать на заводе P3. Компания намерена стать крупнейшим в мире производителем микросхем к 2030 году, планируя инвестировать на реализацию своей цели $115 млрд. Но пока не всё идёт гладко. Недавно Samsung запустила массовое производство 5-нм чипов, но в связи с возникшими проблемами из-за низкого уровня выхода годных кристаллов часть её заказов от Qualcomm, как сообщается, досталась в конечном итоге тайваньской TSMC. В частности, к TSMC перешли первоначальные заказы на поставку модема Snapdragon X60 и однокристальной системы Snapdragon 875.
(С) 3dnews