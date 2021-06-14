Samsung не отказалась от производства бюджетных смартфонов из-за микросхем

14 июня 2021, 10:45

Компания Samsung ответила на слухи о приостановке производства бюджетных смартфонов из-за нехватки микросхем.

Представители заявили, что это решение пока ещё не принято. Об этом сообщает Bloomberg.



"Хотя мы не можем обсуждать детали невыпущенного продукта, решений относительно предполагаемой приостановки производства пока ещё не принято", — заявили в пресс-службе Samsung.



Ранее южнокорейская газета Electronic Times сообщила, что Samsung приостановила производство бюджетной версии Galaxy S21 Fan Edition из-за нехватки процессоров Qualcomm. Об этом изданию рассказал анонимный источник.



Технические характеристики Galaxy S21 FE пока не объявлены. По слухам, смартфон выйдет в четырёх цветах: белом, чёрном, оливковом и пурпурном. Ожидается, что устройство будет оснащено 6,4-дюймовой AMOLED-матрицей с частотой обновления 120 Гц. Предполагаемая дата выпуска — в конце 2021 года.

(С) 3dnews