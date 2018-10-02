Samsung рассматривает возможность собирать свои смартфоны на мощностях Xiaomi

2 октября 2018, 12:15

Авторитетное южнокорейское СМИ сообщило о том, что компания Samsung может перенести производство своих смартфонов среднего и бюджетного уровня на заводы китайской Xiaomi.

Один из руководителей южнокорейского гиганта несколько недель назад посетил китайскую компанию Wintech, которая является аппаратным партнером Xiaomi. Ключевая цель визита – обсуждение возможности сборки смартфонов Samsung на тех же мощностях, что и Xiaomi.Аналитики говорят, что если сделка состоится, то бюджетные смартфоны Samsung будет делать только Wintech, которой южнокорейский гигант задаст собственные стандарты качества.Другие подробности переговоров пока не известны.