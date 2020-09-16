Samsung продала китайской компании ещё один завод

Samsung Corning Advanced Glass, дочернее предприятие Samsung Display, по данным ресурса The Elec, закрывает свой завод в Гуми (Южная Корея).
Там производились материалы для изготовления тонкой защитной пленки для покрытия дисплеев и солнечных панелей. Также здесь выпускалось покрытие для жидкокристаллических и OLED-дисплеев, а также сенсорных экранов. Как сообщает ресурс, на прошлой неделе этот вопрос обсуждался на совете директоров Samsung.
Также стало известно, что Samsung Corning Advanced Glass продаёт этот завод, приобретённый у Samsung Corning Precision Materials в 2014 году, неназванной китайской компании за нераскрытую сумму.
Ранее сообщалось, что Samsung Display планирует прекратить производство ЖК-панелей к концу 2020 года. Так что закрытие завода в Гуме стало логическим следствием этого решения. В свою очередь, завод компании в Асане полностью сосредоточится на выпуске покрытия для OLED-дисплеев.
Это вовсе не первый случай, когда Samsung Display продаёт часть своего ЖК-бизнеса компании из Китая. Пару недель назад стало известно, что Samsung продала свой завод по производству ЖК-дисплеев в Сучжоу (Китай) компании China Star Optoelectronics Technology, которая является подразделением по выпуску дисплеев компании TCL. По словам инсайдеров отрасли, эта сделка принесла Samsung около $1 млрд.
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