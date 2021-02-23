На рынке автомобильной памяти DRAM ожидается взрывной рост

23 февраля 2021, 11:15

Компания TrendForce проанализировала обстановку на мировом рынке оперативной памяти DRAM, предназначенной для использования в составе различных автомобильных систем.

Отмечается, что в обозначенном сегменте в настоящее время наблюдается взрывной рост. Причина — стремительное развитие самоуправляемого транспорта и интеллектуальных автомобильных систем: для соответствующего бортового оборудования требуется всё больше ОЗУ.



В то же время отмечается, что к автомобильной памяти DRAM предъявляются особые требования. Прежде всего это касается надёжности, стабильности работы и жизненного цикла. Несмотря на то, что поставщики постоянно совершенствуют производственные процессы, они должны гарантировать доступность автомобильных изделий в течение 7–10 лет.



В результате, стоимость автомобильной памяти DRAM оказывается как минимум на 30 % выше цены обычных модулей для коммерческого использования.



Аналитики TrendForce прогнозируют, что в течение ближайших трёх лет среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рынке автомобильной памяти DRAM превысит 30%.

В 2019 году на автомобильную память пришлось около 1,8 % в общем объёме поставок DRAM. Сейчас лидером в данном сегменте является Micron с долей, близкой к 50%.

(С) 3dnews.