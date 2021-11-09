Samsung разработала память LPDDR5X DRAM для систем 5G и ИИ

9 ноября 2021, 10:45

Компания Samsung Electronics объявила сегодня о разработке первых в отрасли 14-нанометровых 16-гигабитных чипов памяти стандарта Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X) DRAM.

Анонсированные изделия ориентированы на применение в устройствах с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G), системах искусственного интеллекта (ИИ), серверах, автомобильных платформах и пр.



Память LPDDR5X обеспечивает скорость передачи данных до 8,5 Гбит/с. Это примерно в 1,3 раза выше пропускной способности изделий LPDDR5, которые выдают результат на уровне 6,4 Гбит/с.



Благодаря применению 14-нанометровой технологии производства энергопотребление памяти удалось сократить на 20 % по сравнению с решениями стандарта LPDDR5.



На основе 16-гигабитных чипов LPDDR5X могут создаваться модули оперативной памяти ёмкостью до 64 Гбайт.



Предполагается, что новая память поможет в развитии концепции «цифровой реальности», предусматривающей внедрение технологий ИИ, машинного обучения и дополненной реальности (AR) в различных сферах жизни.

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