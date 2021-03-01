УНЛ Золотой Кубок – описание, бонусы, слоты

Национальная лотерея Золотой Кубок была создана в 1997 году. С тех самых пор она радует всех своих клиентов азартными слотами, приятными бонусами и реальными выигрышами.
Сервис является официальным членом Всемирной ассоциации лотерей. GoldCup работает на территории Украины и стран СНГ полностью легально. Лицензия выдана украинским Минфином. Это – гарант безопасности, честности и надежности виртуального игорного заведения.
Золотой Кубок – особенности проекта
Онлайн Казино Золотой Кубок работает не только в СНГ и Украине. Этот проект известен всему миру. Официальная страница переведена на 3 языка – английский, русский и украинский. Сервис выделяется:
- простым, но привлекательным дизайном официального сайта;
- понятным интерфейсом, с которым сможет совладать даже новичок;
- разнообразием игровых автоматов;
- бонусной программой;
- оперативной круглосуточной службой поддержки.
Золотой Кубок – казино , в котором даже у начинающего гемблера будет уникальный шанс разбогатеть в считанные минуты. Поможет в этом не только опыт, но и предусматриваемые бонусы.
Gold Cup Казино – мобильная версия
Золотой Кубок УНЛ работает не только на ПК, но и на мобильных устройствах. Для такого случая была разработана адаптивная версия сайта. Она так и называется – мобильная. Это – тот же Кубок, но в «упрощенной» версии.
Мобильный сервис Золотой Кубок :
- не требует повторной регистрации;
- позволяет не устанавливать дополнительный контент на смартфон или планшет;
- обладает полным функционалом «компьютерной» версии клуба;
- предлагает разнообразные бонусы;
- стабильно работает;
- использует новейшие методы шифрования данных для обеспечения полной безопасности.
Играть в автоматы Золотой Кубок в мобильной версии очень удобно. Слоты самостоятельно подстраиваются под параметры задействованного устройства. А для более удобного общения со службой поддержки здесь имеется live-чат, который напоминает чем-то популярные мессенджеры.
GoldCup бонусы
Кубок Золотой награждает всех своих пользователей. Но доступ к бонусной программе и системе лояльности имеется только у тех, кто зарегистрировался на проекте. Создание профиля совершенно бесплатное.
После того, как будет осуществлен в Золотой Кубок вход , гемблер получит доступ не только к играм на деньги, но и к разнообразным подаркам.
Рассчитывать можно на:
- Приветственный бонус. Распространяется на первые 10 депозитов.
- Еженедельные подарки по коду. Предоставляются по средам и понедельникам. Составляют от 50 до 300% на депозит.
- Специальные предложения для VIP-игроков. Это – кэшбэк. Позволяет вернуть от 2 до 12% от проигранных денег. Условия меняются в зависимости от текущего статуса игрока на сайте. Пакетное предложение предусматривает страховку депозита, уменьшение вейджера, а также приоритет при рассмотрении заявок на вывод денег.
- Промокоды.
Золотой Кубок (лотерея) предусматривает награды для тех, кто смог прокачаться до максимального уровня. Придется постараться, но в итоге дополнительные призы будут начислены. Они регулярно меняются и дополняются.
Играть в автоматы Золотой Кубок на деньги или бесплатно
Можно играть в автоматы Золотой Кубок как бесплатно, так и на деньги. В первом случае не обязательно регистрироваться. Достаточно зайти на официальный сайт казино и выбрать демо режим желаемого слота. В нем не доступны финансовые операции и ставки за реальные деньги. Это – тестовый режим, рекомендованный всем новеньким.
Для тех, кто готов рисковать, имеется режим «Игра на деньги». Для нее требуется у сервиса Золотой Кубок регистрация , после – авторизация и внесение депозита. Здесь отыгрываются и используются бонусы, можно вывести выигрыши из системы. Регистрируйтесь на сайте клуба прямо сейчас, выбирайте игровой режим и погружайтесь в мир гемблинга!