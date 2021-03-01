УНЛ Золотой Кубок – описание, бонусы, слоты

1 марта 2021, 16:14

Национальная лотерея Золотой Кубок была создана в 1997 году. С тех самых пор она радует всех своих клиентов азартными слотами, приятными бонусами и реальными выигрышами.

Сервис является официальным членом Всемирной ассоциации лотерей. GoldCup работает на территории Украины и стран СНГ полностью легально. Лицензия выдана украинским Минфином. Это – гарант безопасности, честности и надежности виртуального игорного заведения.

Золотой Кубок – особенности проекта

Онлайн Казино Золотой Кубок работает не только в СНГ и Украине. Этот проект известен всему миру. Официальная страница переведена на 3 языка – английский, русский и украинский. Сервис выделяется:

- простым, но привлекательным дизайном официального сайта;

- понятным интерфейсом, с которым сможет совладать даже новичок;

- разнообразием игровых автоматов;

- бонусной программой;

- оперативной круглосуточной службой поддержки.

Золотой Кубок – казино , в котором даже у начинающего гемблера будет уникальный шанс разбогатеть в считанные минуты. Поможет в этом не только опыт, но и предусматриваемые бонусы.

Gold Cup Казино – мобильная версия

Золотой Кубок УНЛ работает не только на ПК, но и на мобильных устройствах. Для такого случая была разработана адаптивная версия сайта. Она так и называется – мобильная. Это – тот же Кубок, но в «упрощенной» версии.

Мобильный сервис Золотой Кубок :

- не требует повторной регистрации;

- позволяет не устанавливать дополнительный контент на смартфон или планшет;

- обладает полным функционалом «компьютерной» версии клуба;

- предлагает разнообразные бонусы;

- стабильно работает;

- использует новейшие методы шифрования данных для обеспечения полной безопасности.

Играть в автоматы Золотой Кубок в мобильной версии очень удобно. Слоты самостоятельно подстраиваются под параметры задействованного устройства. А для более удобного общения со службой поддержки здесь имеется live-чат, который напоминает чем-то популярные мессенджеры.

Кубок Золотой награждает всех своих пользователей. Но доступ к бонусной программе и системе лояльности имеется только у тех, кто зарегистрировался на проекте. Создание профиля совершенно бесплатное.

После того, как будет осуществлен в Золотой Кубок вход , гемблер получит доступ не только к играм на деньги, но и к разнообразным подаркам.

Рассчитывать можно на:

- Приветственный бонус. Распространяется на первые 10 депозитов.

- Еженедельные подарки по коду. Предоставляются по средам и понедельникам. Составляют от 50 до 300% на депозит.

- Специальные предложения для VIP-игроков. Это – кэшбэк. Позволяет вернуть от 2 до 12% от проигранных денег. Условия меняются в зависимости от текущего статуса игрока на сайте. Пакетное предложение предусматривает страховку депозита, уменьшение вейджера, а также приоритет при рассмотрении заявок на вывод денег.

- Промокоды.

Золотой Кубок (лотерея) предусматривает награды для тех, кто смог прокачаться до максимального уровня. Придется постараться, но в итоге дополнительные призы будут начислены. Они регулярно меняются и дополняются.

Играть в автоматы Золотой Кубок на деньги или бесплатно

Можно играть в автоматы Золотой Кубок как бесплатно, так и на деньги. В первом случае не обязательно регистрироваться. Достаточно зайти на официальный сайт казино и выбрать демо режим желаемого слота. В нем не доступны финансовые операции и ставки за реальные деньги. Это – тестовый режим, рекомендованный всем новеньким.

Для тех, кто готов рисковать, имеется режим «Игра на деньги». Для нее требуется у сервиса Золотой Кубок регистрация , после – авторизация и внесение депозита. Здесь отыгрываются и используются бонусы, можно вывести выигрыши из системы. Регистрируйтесь на сайте клуба прямо сейчас, выбирайте игровой режим и погружайтесь в мир гемблинга!