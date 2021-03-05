Razer представила свои первые смарт-очки — гаджет Anzu с защитой и Bluetooth 5.1

5 марта 2021, 14:15

Компания Razer, известный разработчик компьютерных устройств игрового класса, анонсировала свои первые умные очки: гаджет под названием Anzu уже доступен для заказа по ориентировочной цене 200 долларов США.

Новинка предлагается в двух вариантах исполнения (с линзами разной формы) и двух размерах. Вес в зависимости от модификации составляет от 43 до 48 граммов.



Применённая оптика обеспечивает защиту глаз от ультрафиолетового излучения (уровень фильтрации 99 %) и от вредного синего света (фильтрация на уровне 35 %). Это повышает комфорт, например, при длительной работе за компьютером.



Кроме того, очки выполняют функции наушников открытого типа. Применены 16-миллиметровые излучатели, а встроенные всенаправленные микрофоны позволяют осуществлять телефонные разговоры.



Реализована поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.1: заявленная задержка при передаче сигнала составляет всего 60 мс. Сертификация IPX4 означает защиту от влаги и пота.